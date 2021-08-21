Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İskenderun Limanı'nda İnceleme Yaptı
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İskenderun Limanı'nda İnceleme Yaptı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İskenderun Limanı'nda İnceleme Yaptı
Habermetre - Haberler | Toplum

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İskenderun Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İskenderun Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Muş, Hatay'daki programı kapsamında bir otelde düzenlenen toplantıda iş insanlarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı toplantıda sanayici ve iş insanlarıyla görüşen Muş'a, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hüseyin Şanverdi ve İl Başkanı Adem Yeşildal da eşlik etti.

Bakan Muş, toplantının ardından İskenderun Limanı'nı ziyaret etti.

Gümrük Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya katılan Muş ve beraberindekiler, sonrasında botla liman sahasında inceleme yaptı.

Kaynak: Habermetre

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