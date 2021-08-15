Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İpsala Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Muş, burada yaptığı açıklamada, Edirne'deki gümrük kapılarında ihracattan kaynaklı bir yoğunluk olduğunu söyledi.

Muş, burada yaptığı açıklamada, Edirne'deki gümrük kapılarında ihracattan kaynaklı bir yoğunluk olduğunu söyledi. Türkiye'nin ihracatta 200 milyar doları geçtiğini belirten Muş, "Talep devam ediyor. Türkiye güçlü bir tedarikçi olarak, rekabetçi bir ülke olarak ihracatını artırıyor. Tabii bunun önemli bir kısmı da Avrupa'ya yapılıyor. İhracatımızın yaklaşık yüzde 50'si Avrupa Birliği ve Avrupa'da bulunan diğer ülkelere yapılmakta. Edirne'de bulunan kapılarımız da Bulgaristan üzerinden bu sevkiyatın yapıldığı en önemli nokta. " diye konuştu.

Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala gümrük kapılarındaki işleyişi incelediğini anlatan Muş, şunları kaydetti:

"Tabii tesislerimiz çok modern. Tamamen elektronik sistem. Hızlı şekilde Türk tarafı hareket etme kabiliyetine sahip. Bir yoğunluğumuz söz konusu. Hem ihracattan kaynaklı yoğunluğumuz söz konusu hem de ülkemizi ziyaret eden yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın geri dönüşüyle alakalı bir yoğunluk söz konusu. Burada bazen kuyruklar oluşabiliyor. Tabii bunun çözümü için Bulgaristan tarafındaki muhataplarımızla görüşüyoruz. Oradaki yetkililerle irtibat haline geçiyoruz. Sağ olsun onlarda bu konuda adım atıyorlar, yardımcı oluyorlar. Kapıkule'de biraz yığılma olmuştu gün içerisinde, ciddi oranda bunu azaltmış durumdayız. Amacımız vatandaşlarımızı beklemeden veya bekleme süresini en aza indirerek onları güvenli bir şekilde Bulgaristan tarafına geçişini sağlayıp, oradan evlerine, kaldıkları şehirlere, ülkelere gitmelerini sağlamak. "

Gümrük kapılarında salgın tedbirleri alınarak çalışmaların devam ettiğine değinen Muş, "Hem bizim tarafta pandemi önlemler alınarak işlemler yapılıyor hem de biliyorsunuz burası Avrupa'nın giriş noktası dolayısıyla geçişte Avrupa tarafının uyguladığı bazı tedbirler var. Buda işlemleri zaman zaman biraz yavaşlatabiliyor. " dedi.

Gümrük kapılarında verimli bir ziyaret gerçekleştirdiğini dile getiren Muş, kaçak istihbarat, gümrük muayene ve muhafaza müdürlüklerinin çalışmalarını inceleyerek bir taraftan da ihracatı hızlı bir şekilde sağlayacak başka hangi adımlar atılabileceği ile ilgili inceleme imkanı bulduğunu kaydetti.

Muş, gümrük kapılarında güzel bir ekip çalışmasının olduğunu belirterek gümrük çalışanlarına başarılar diledi.

Bakan Muş'a ziyaretinde Edirne Valisi Ekrem Canalp, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve gümrük yetkilileri eşlik etti.

Kaynak: Habermetre