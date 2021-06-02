Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İlk 5 ayda ihracatımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3'lük artışla 85,2 milyar dolar seviyesine taşımış...
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İlk 5 ayda ihracatımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3'lük artışla 85,2 milyar dolar seviyesine taşımış durumdayız."
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İlk 5 ayda ihracatımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3'lük artışla 85,2 milyar dolar seviyesine taşımış durumdayız." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı