Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İlk 5 ayda ihracatımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3'lük artışla 85,2 milyar dolar seviyesine taşımış...
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İlk 5 ayda ihracatımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3'lük artışla 85,2 milyar dolar seviyesine taşımış...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: 'İlk 5 ayda ihracatımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3'lük artışla 85,2 milyar dolar seviyesine taşımış...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İlk 5 ayda ihracatımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3'lük artışla 85,2 milyar dolar seviyesine taşımış durumdayız."

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İlk 5 ayda ihracatımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3'lük artışla 85,2 milyar dolar seviyesine taşımış durumdayız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Muş: 'Mayıs ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolar oldu.
Bakan Muş: "Mayıs ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolar oldu.
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İlk 5 ayda ihracatımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3'lük artışla 85,2 milyar dolar seviyesine taşımış... - Haberler Ekonomi
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