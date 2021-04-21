Ticaret Bakanlığına atanan Mehmet Muş'tan ilk açıklama Açıklaması
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Ticaret Bakanlığına atanan Mehmet Muş'tan ilk açıklama Açıklaması

Ticaret Bakanlığına atanan Mehmet Muş'tan ilk açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ihracatının artırılması ve ekonomik büyüklüğünün, refah seviyesinin yükselmesi için ellerinden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceklerini belirterek, "Tek amacımız var; 84 milyonun refahını yükseltmek.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ihracatının artırılması ve ekonomik büyüklüğünün, refah seviyesinin yükselmesi için ellerinden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceklerini belirterek, "Tek amacımız var; 84 milyonun refahını yükseltmek." dedi.

Ticaret Bakanı olarak atanan Muş, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmadan önce Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Sürpriz oldu mu?" sorusu üzerine Muş, AK Parti'de siyaset yapanlar için her zaman, her türlü göreve hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi.

Muş, "Dolayısıyla biz de ülkemize hizmet etme adına her zaman, her türlü göreve hazırdık, hazırlıklıydık. Öncesinde de konuyla alakalı benim bilgim vardı. Cumhurbaşkanımız benimle paylaştı. Türkiye'nin ihracatının artırılması, ekonomik büyüklüğünün ve refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Tek amacımız var; 84 milyonun refahını yükseltmek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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