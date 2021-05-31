Son dakika haberi: Bakan Muş: "Ülkemiz 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Bakan Muş: "Ülkemiz 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü"

Son dakika haberi: Bakan Muş: 'Ülkemiz 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika gündem haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ihracatının, büyümenin lokomotifi olmaya devam ettiğini belirterek, "Ülkemiz 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ihracatının, büyümenin lokomotifi olmaya devam ettiğini belirterek, "Ülkemiz 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ihracatının büyümenin lokomotifi olmaya devam ettiğini kaydederek, "Sevindirici bir gelişme. İhracatımız, büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor. Ülkemiz 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. Net mal ve hizmet ihracatımız bu büyümeye yüzde 1,1 katkı verdi. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Demet Evgar Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Roland Garros Servet Yardımcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Bakan Muş: "Ülkemiz 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 11:38:41. #1.16#

title