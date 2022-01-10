Muş: "Bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attık"
AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021 Yılı Kaçakçılıkla Mücadele Faaliyetleri Basın Açıklaması toplantısında konuştu.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021 Yılı Kaçakçılıkla Mücadele Faaliyetleri Basın Açıklaması toplantısında konuştu. (1)
Ticaret Bakanı Muş: "Geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attık."