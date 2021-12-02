Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Dış ticaret açığımız Ocak-Kasım döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 13,6 azalışla 39,2 milyar dolara gerilemiştir." - Haberler Ekonomi
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Dış ticaret açığımız Ocak-Kasım döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 13,6 azalışla 39,2 milyar dolara gerilemiştir."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş:

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Dış ticaret açığımız Ocak-Kasım döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 13,6 azalışla 39,2 milyar dolara gerilemiştir.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş : "Dış ticaret açığımız Ocak- Kasım döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 13,6 azalışla 39,2 milyar dolara gerilemiştir." - ANKARA

Son dakika haberi... Bakan Muş: 'İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Son dakika haberi... Bakan Muş: "İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

 Muş: 'Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolar, ocak-kasım döneminde 203,1 milyar dolar oldu.

Muş: "Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolar, ocak-kasım döneminde 203,1 milyar dolar oldu.

 Bakan Muş canlı yayında verileri paylaştı! Türkiye'den kasım ayı için yeni ihracat rekoru

Bakan Muş canlı yayında verileri paylaştı! Türkiye'den kasım ayı için yeni ihracat rekoru

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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