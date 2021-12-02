Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Dış ticaret açığımız Ocak-Kasım döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 13,6 azalışla 39,2 milyar dolara gerilemiştir."
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Dış ticaret açığımız Ocak-Kasım döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 13,6 azalışla 39,2 milyar dolara gerilemiştir.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş : "Dış ticaret açığımız Ocak- Kasım döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 13,6 azalışla 39,2 milyar dolara gerilemiştir." - ANKARA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
Son dakika haberi... Bakan Muş: "İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Muş: "Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolar, ocak-kasım döneminde 203,1 milyar dolar oldu.
Bakan Muş canlı yayında verileri paylaştı! Türkiye'den kasım ayı için yeni ihracat rekoru
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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