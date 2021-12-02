Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Dış ticaret açığımız Ocak-Kasım döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 13,6 azalışla 39,2 milyar dolara gerilemiştir."

Son dakika haberi... Bakan Muş: "İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Muş: "Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolar, ocak-kasım döneminde 203,1 milyar dolar oldu.