Ticaret Bakanı Açıkladı! Maske Satışına Yeni Düzenleme Geliyor
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Ruhsar Pekcan, Teknoloji

Ticaret Bakanı Açıkladı! Maske Satışına Yeni Düzenleme Geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dün katıldığı bir yayında corona virüs hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

04.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:51
Ticaret Bakanı Açıkladı! Maske Satışına Yeni Düzenleme Geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dün katıldığı bir yayında corona virüs hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Pekcan, özellikle vatandaşların maskelere daha kolay ulaşabilmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Dün 'A Haber' yayınına katılarak gündeme dair açıklamalar yapan ve soruları yanıtlayan Bakan Pekcan, corona virüs maskeleri hakkında, "Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa ona yakın yerden bunlara daha rahat ulaşabilecek." diye konuştu.

Reklam Kurulu'nun, fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon lira ceza kestiğini de hatırlatan Pekcan, "Bu firmaların 14 gün savunma süresi var. Şu an yaklaşık 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunma istedik. Bunlarla ilgili de Reklam Kurulu'nun toplantısı 14 Nisan'da yapılacak. Biz yasal sınırlar içinde 10 bin liradan 104 bin liraya kadar ceza kesebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin maske üreticisi ve ihracatçısı bir ülke olduğunu vurgulayan Pekcan, "Bakanlığımızın maskelere yönelik bir çalışması var, halkın ulaşabilir olduğu noktalarda inşallah bunların satışını gerçekleştireceğiz. Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa ona yakın yerden bunlara daha rahat ulaşabilecek." dedi.

Pekcan ayrıca, "Böyle bir dönemde (mart ayı) 13.4 milyar dolarlık ihracat yapmış olmak da büyük başarı, lütfen bunu göz ardı etmeyelim." diye konuştu.

Kaynak: Tamindir

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