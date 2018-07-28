Ticaret Bakanı 300 Milyar Dolarlık İhracat Hedefi İçin Yeni Pazarlara Sefere Çıkıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Ticaret Bakanlığı da, Türkiye'nin küresel refah ve zenginlikten daha fazla pay alması, kesintisiz ticari ortamın sağlanmasına yönelik 100 günlük ajanda için kolları sıvadı.

Bu kapsamda ticaretin kolaylaştırılması stratejisi hızlı bir şekilde hayata geçirilecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2023'te 300 milyar dolarlık ihracat hedefi için kolları sıvarken, yeni pazarlar için sefere çıkacak.

Bakanlığın ajandasında şu başlıklar öne çıktı:

TİCARET KOLAYLAŞACAK

Ticareti kolaylaştırıcı ve güven ortamının tesisine yönelik uygulamalar devam edecek. Ticaret hizmetlerinde markalaşma ve kurumsallaşma kapasitesi geliştirilecek.

TÜKETİCİLERE KORUMA

Tüketicilere daha etkin bir koruma alanı sağlanacak. Markalaşma ve kurumsallaşma kapasitesi geliştirilerek işletmelerin özellikle gelişen çevre ülke pazarlarına açılması sağlanacak.

LABORATUVARLARDA TEK NOKTA

Gümrük kontrollerinde tüm laboratuvar işlemleri tek noktada birleştirilecek. İkili çok taraflı ilişkiler artırılacak. Komşularla ticaretin gelişmesi için yeni gümrük kapıları açılacak.

STRATEJİK SEKTÖRLERE ÖNCELİK

Rekabetçi bir perspektifle yeni vizyon oluşturarak, küresel değer zincirlerinin üst basamaklarında yer almak için stratejik sektörlerde yoğunlaşılacak.

İHRACATÇI SAYISI ARTACAK

Yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 15'e yükseltilecek. 71 bin 265 olan ihracatçı sayısı 120 binin üzerine çıkarılacak.

EXİMBANK'TAN DAHA FAZLA DESTEK

EXIMBANK'IN kredi hacmi 2 katına çıkarılarak 80 milyar dolara yükseltilecek. İhracatçılar için ilave finansman imkânı sağlanacak. Eximbank tarafından sağlanan toplam sigorta ve kredi hacmi artırılarak her 100 dolarlık ihracatın 30 doları finanse edilecek.

PERAKENDE BİLGİ SİSTEMİ KURULUYOR

Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) etkin bir biçimde faaliyete geçirilecek. Tarımsal piyasalarla finansal piyasaları ürün ihtisas borsası ile entegre edilecek.

40 TİCARET MERKEZİ

Türkiye ticaret merkezlerinin sayısı 40'a çıkarılıyor. Hukuki altyapısı tamamlanan 11 ülkeyle ticaret ve ekonomik İşbirliği anlaşması imzalanacak.

GURME MERKEZLERİ KURULACAK

İhracatı 100 milyon doların altında kalan illerden özellikle genç girişimcileri ihracatçı yapmak ve yeni ihracatçılar çıkarmak üzere söz konusu illerde ihracat destek ofisleri kurulacak. Yurtdışında metropol şehirlerde kurulacak Türk Gurme Merkezleri desteklenecek.

YERLİ SANAYİ KORUNACAK

Yerli sanayinin korunmasıyla ilgili gerekli tedbirleri alacak, ticaret politikası savunma araçlarını uygulayacak. Dış ticarete konu ürünlerin güvenli, mevzuata ve standartlara uygun olması sağlanacak.

Bu amaçla ithalatta ve ihracatta denetim yapılacak, ticarette teknik engellerin önlenmesine ilişkin çalışmalar yürütülecek. Bakanlığın sorumluluğundaki tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi yapılacak.