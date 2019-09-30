Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak: "6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da...

30.09.2019 17:58

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (AESOB) ziyaret eden Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, "Her şey dahil sistemi ve zincir marketlerin haksız rekabete yol açtığının farkındayız, esnaflarımızdan bu yönde çok şikayet alıyoruz. 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yeni düzenlemeler yolda" dedi.



Temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gelen Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, ilk olarak Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Uçarmak'a esnaf ve sanatkarlarının talep ve sorunlarını iletti.



"Her şey dahil sistem esnafı olumsuz etkiliyor"



Esnaflığın ve ticaretin belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını, esnaf ve sanatkarların yaşaması ve ayakta kalması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep eden Dere, her şey dahil sistemin ve zincir marketlerin, hem esnafı olumsuz yönde etkilediğini, hem de mahalle kültürünü yok ettiğini kaydetti.



Dere, "Bugün, sokak aralarına kadar giren ve her köşe başına açılan zincir marketler nedeniyle birçok esnafımız mağdur oluyor ve haksız rekabet koşullarında ayakta kalmaya çalışıyor. Bir kişiye ait, on binlerce şubesi olan zincir marketler karşısında esnaf ve sanatkarlarımız tek başlarına rekabet etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bizler çok fazla bir şey istemiyoruz, esnaf ve sanatkarlarımızı koruyucu düzenlemelerle ticaretin belirli kurallara sadık kalınarak yapılmasını istiyoruz. Sizi, içimizden biri olarak görüyoruz ve alanınızdaki tecrübeleriniz dolayısıyla bizleri çok iyi anladığınızı biliyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımıza göstermiş olduğunuz yakın ilgileriniz için ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.



"Haksız rekabete yol açtığının farkındayız"



Bakanlık olarak esnaflığı oldukça önemsediklerini belirten ve 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yeni düzenlemelerin yapılacağını aktaran Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, "Hükümetimiz ve Bakanlığımız esnaflığı, esnaf ve sanatkarlarımızı çok önemsiyor. Esnaflarımızı, toplumumuzun ve ekonomimizin temeli olarak değerlendiriyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz. Her şey dahil sistemi ve zincir marketlerin haksız rekabete yol açtığının farkındayız, esnaflarımızdan bu yönde çok şikayet alıyoruz. 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yeni düzenlemeler yolda. Burada, zincir marketlere çeşitli kurallar ve şartlar getirmeyi planlıyoruz" dedi.



"Esnafımızın kazanması için elimizden geleni yapacağız"



Tekelleşme konusunda çok hassas olduklarını dile getiren Uçarmak, "Bir alanda tekelleşme meydana geliyorsa orada bir sorun var demektir ve bundan hem vatandaşımız hem de esnafımız olumsuz yönde etkilenir. Yine, online alışveriş ve e-ticaret alanında da yeni düzenlemeler yapılması planlanıyor. E-ticaret alanında yapılacak düzenlemelerle hem bu alanda faaliyet göstermek isteyenlere kolaylıklar tanınacak hem de dijital çağa ayak uydurmaya çalışan esnafımızın mağduriyetleri giderilecek. Özellikle turizm ve ticaret alanında Antalya'nın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla burada adaletli bir gelir dağılımı ve herkesin hak ettiği kazancı alabilmesi çok önemli. İnşallah karşılıklı gerçekleştirdiğimiz istişarelerle, ortak paydada buluşup, kimseyi mağdur etmeden, ülkemizin, milletimizin ve esnafımızın kazanması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA