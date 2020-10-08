Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdi...

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl uluslararası ticarette daralma yaşanmasına rağmen Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin artış gösterdiğini bildirdi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl uluslararası ticarette daralma yaşanmasına rağmen Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin artış gösterdiğini bildirdi.

Turagay, Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Türk Miras Vakfının (THO) video konferans yöntemiyle düzenlediği "Türkiye-ABD ticari ilişkilerinin geleceği" başlıklı etkinlikte konuştu.

Kovid-19 salgınının dünya ekonomisini önemli ölçüde etkilediğini belirten Turagay, Dünya Ticaret Örgütü'nün verilerine işaret ederek, uluslararası ticaretin bu yıl yüzde 9,2 azalmasının 2021'de ise yüzde 7,2 gibi sınırlı bir artış göstermesinin beklendiğini anımsattı.

Turagay, son aylarda karantina önlemlerinin hafifiletilmesiyle küresel ekonomide toparlanma gözlendiğini, ancak salgın ve geleceğine dair önemli risklerin olduğuna dikkati çekti.

Türkiye ekonomisindeki gelişmelere değinen Turagay, Kovid-19 salgınının ekonomiye olan olumsuz etkilerini gidermek amacıyla hükümet tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin açıklandığını anımsattı. Turagay, mayıs ayı itibarıyla Türkiye'nin makroekonomik göstergelerinde olumlu işaretler görüldüğüne dikkati çekti.

"Amacımız, doğrudan yabancı yatırımları çekmek"

Uluslararası ticaret sisteminin bir değişim sürecinde olduğunu belirten Turagay, "Türkiye olarak bunun bir parçası olmalıyız." dedi.

Turagay, Türkiye'nin küresel fırsatlara odaklandığını vurgulayarak, biraz daha inovatif ve yüksek katma değerli yatırımlar ile ihracat odaklı kalkınmaya ihtiyacımız var. Türkiye ekonomisinin hedefi bu." diye konuştu.

Kovid-19 salgınının başından bu yana alınan önlemler sayesinde Türkiye'nin "V" şeklinde bir toparlanma yaşayacağına inandıklarını belirten Turagay, "Türkiye olarak amacımız, doğrudan yabancı yatırımları çekmek, yatırım, ihracat ve ekonomik ilişkiler açısından ilk sıralarda yer alan ülkelerden biri olmak." dedi.

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkileri de değerlendiren Turagay, iki ülke liderlerinin ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi olduğunu hatırlattı.

Turagay, "ABD ile ticaret hacmimiz 2002'ye dönüldüğünde 6,4 milyar dolar seviyesindeydi. Şimdi 21,1 milyar dolarlık ticaret hacminden bahsediyoruz. Bu yıl uluslararası ticaretin daralmasına rağmen şaşırtıcı bir şekilde ABD ile ticaret hacmimiz yüzde 3,5 arttı. Bunun çok iyi bir işaret olduğuna inanıyorum. Mevcut koşullar göz önüne alındığında, büyük ticaret ortaklarıyla ticaretini artırmayı başaran başka hiçbir ülke yok. Biz ABD ile ticaret hacmini artırmayı başardık." diye konuştu.

Yabancı yatırımcılara çağrı

ABD pazarında birçok fırsat olduğuna dikkati çeken Turagay, "Bütün potansiyele sahibiz. Güçlü üretim altyapımız, vasıflı iş gücümüz ve coğrafi konumumuz var. ABD pazarına kolayca girebiliriz ve oradaki payımızı artırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Turagay, yabancı yatırımcılara da çağrıda bulunarak, Türkiye'nin yabancı yatırımcılara tüm fırsatları sunduğunu ve geleceğinin parlak olduğunu dile getirdi.

ABD ile Serbest Ticaret Anlaşması'nın Türkiye için bir öncelik olduğunu vurgulayan Turagay, söz konusu anlaşmanın iki ülke tarafından onaylanması gerektiğini bildirdi.

Turagay, Türkiye'nin enerji alanında da ABD için önemli bir pazar haline geldiğine işaret ederek Türkiye'nin son yıllarda ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatında artış olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin