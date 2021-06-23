Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay: "Turizm gelirimizi 20 milyar dolarlara ulaştıracağız"

Bu yıl ikincisi düzenlenen "DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri" töreni gerçekleşti.

Bu yıl ikincisi düzenlenen "DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri" töreni gerçekleşti. Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Bugünden itibaren Rusya'dan seferler başlıyor. Önümüzde ki dönemde Turizm gelirimizi 20 milyar dolarlara ulaştıracağız diye ümit ediyoruz" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bu yıl ikincisi düzenlenen "DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri" yapılan tören ile gerçekleşti. Törende toplamda 6 kategoride 12 ödül verilirken, her kategoride ise iki iş konseyi ödüle laik görüldü. Toplantıya; DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Yönetim Kurulu Üyeleri, DEİK Denetim Kurulu Üyeleri ve DEİK İş Konseyleri Başkanları da katıldı. Toplantıya konuşmacı olarak katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, geçtiğimiz yıl ki ihracata değinerek, şöyle konuştu: "Türkiye'nin geçtiğimiz yıl ki ihracatı 169,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılında Turizm gelirlerimiz 34,5 milyar dolardı. Geçen sene 12 milyar dolarlara indi. Bugünden itibaren Rusya'dan seferler başlıyor. Önümüzde ki dönemde 20 milyar dolarlara ulaşacağız diye ümit ediyoruz" dedi.

"İHRACATIMIZ YÜZDE 5 AYDA YÜZDE 38,3 ARTARAK 85,2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, "Türkiye'miz geçtiğimiz yıl ihracatımızı 169,7 milyar dolarla bitirdi. İhracatımız azaldı ve 2020 yılı gerçekten zor bir yıldı. Pandemi döneminde en dip noktaları yaşadık ama artık o günleri geride bıraktık. Oysaki 2020 yılına birinci çeyrekte yüzde 4,5 civarında büyümemiz vardı. Sonrasında da 4. çeyrekten sonra toparlamaya başladı. Seneyi 1.8'lik büyüme ile kapattık. 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdük ve bunda 1,1 puanlık net ihracatın etkisi var. İhracatımız yüzde 5 ayda yüzde 38,3 artarak 85,2 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz 200 milyar doları geçmek. 2020 yılı dünya açısından da iyi oldu. IMF'nin verilerine göre dünya ekonomisi 3,3 daraldı. 2021 yılında yüzde 6 büyümesi bekleniyor. Dünya ticareti açıkladığı zaman yüzde 13 daralma en kötü senaryoda ise yüzde 33 daralma bekliyordu. Bu sene ise dünya ticareti yüzde 8 artması bekleniyor" şeklinde konuştu.

"AMERİKA'DAKİ PAZARIMIZI DAHA DA YÜKSEK RAKAMLARA ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Cari işlemlerde cari değerin yakalanması konusunda da açıklamalarda bulunan Turagay, "Geçen sene 12 milyar Amerika 2,6 trilyon dolarlık pazar. Bizim ihracatımız 10 milyar dolar. Amerikan ithalatı içerisinde ki payımız binde 4'tür. Türkiye'nin dünya ihracatı içerisinde ki payı yüzde 1,03'lere yükseldi. Ama Amerika'nın dünyanın en büyük pazarındaki payımız ortada. Daha da yüksek rakamlara çıkmak için çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantı, ödül töreninin ardından son buldu.

(Uğur Çetin - Furkan Serttaş/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı