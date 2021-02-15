Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Orta Doğu doğal taş pazarını değerlendirdi Açıklaması

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Orta Doğu ülkelerinin büyük yatırımlara hazırlandığını hatırlatarak, Türkiye'nin bu ülkelere olan doğal taş ihracatını artırması gerektiğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Turagay, Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından Ticaret Bakanlığının koordinasyonu ve desteğiyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman pazarlarına yönelik oluşturulan, "Orta Doğu Ülkeleri Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti"nin çevrim içi açılış toplantısına katıldı.

Turagay, konuşmasına, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşına rahmet dileyerek başladı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerine karşın doğal taş sektörünün büyük başarı yakaladığını aktaran Turagay, "İşlenmiş doğal taş ihracatı salgın döneminde yüzde 7 artarak milyar doları buldu. Bu aslında sektörün bu dönemde nasıl çalıştığını, nasıl pazar çeşitlenmesi yapmaya çalıştığını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu ülkelerinin gelecek dönemin parlayan yıldızı olduğunu kaydeden Turagay, "Katar'da Dünya Kupası düzenlenecek. Diğer Orta Doğu ülkeleri de aynı şekilde büyük yatırımlar yapacak. Buralarda pazar payımızı daha da artırmamız lazım." diye konuştu.

Turagay, ABD'ye doğal taş ihracatının geçen yıl yüzde 14 artarak, ihracatta 300 milyon doların üstüne çıkıldığını da aktardı.

Dünyanın mermer rezervinin 3'te 1'inden fazlasının Türkiye'de bulunduğunu hatırlatan Turagay, bir çok ülkede Türk mermerinin kullandığını dile getirdi.

"Atılan adımlar olumlu, önümüz parlak"

Sektörün 184 ülkeye ihracat yaptığını belirten Turagay, "Dünya doğal taş ihracatı 17,4 milyar dolar civarında. Bizim ihracatımız ise 2019'da 1,9 milyar dolardı. Bu payı daha da artırmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Döviz kurunda bir gerileme olduğunu, Türk lirasının değer kazandığını hatırlatan Turagay, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin makro ekonomik istikrarı sağlaması için bunlar önemli adımlar. İnşallah bu istikrar sağlandıktan sonra faiz oranlarının aşağı gittiğine, Türk lirasının da istikrara kavuştuğunu göreceğiz. Atılan adımlar olumlu, önümüz parlak. İnşallah Türkiye ihracatını bu sene hedefimiz olan 184 milyar doların da üstüne çıkaracağız. Hep beraber daha da büyük başarılara imza atacağız."

Orta Doğu'da doğal taş pazarı büyüyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ise 2020'de Orta Doğu'ya olan ihracatın yüzde 11'lik düşüşle 31,3 milyar dolar olduğunu söyledi.

Gülle, yaşanan sıkıntıların kısa zamanda çözülmesiyle bölgeye olan ihracatın kısa süre içinde eski rakamların üzerine çıkacağına inandığını belirtti.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, birlik olarak 2020'de sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetlerinin en çok mesai harcadıkları konuların başında geldiğini ifade etti.

Birlik olarak 3 sanal fuar organize ettiklerini, pek çok sanal fuara katıldıklarını belirten Eskinazi, "2021'de birlik olarak sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetleri yoğun mesai harcayacağımız başlıklar olacak. Kovid-19 virüsünün aşısının bulunmuş olması nedeniyle 2021 yılına umutlarla girdik. Dünya mal ticaretinde yüzde 8-9 büyüme beklentisi de bu umutlarımızı artırıyor." diye konuştu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, BAE'de devam eden inşaat projelerinin 2021'de yüzde 3,8 büyümesinin beklendiğini belirtti.

Katar'ın 2022'de FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Kaya, Orta Doğu pazarındaki gelişmeleri ise şöyle aktardı:

"Önümüzdeki 10 yıl boyunca 150 milyar dolar büyüklüğünde konaklama tesisleri, stadyumlar ve ulaşım terminalleri inşa edecek. Kuveyt doğal taş sektöründe net ithalatçı bir ülke olup son yıllarda doğal taş talebi artış göstermekte. Bahreyn'de yüzde 5,6 ile en hızlı büyüyen sektör inşaat sektörüdür. Doğal taşların inşaat sektörünün önemli bir girdisi olduğu düşünüldüğünde gelecek dönemde mega konut projeleri sayesinde ülkedeki doğal taş ticaretinin hareketleneceği beklenmekte. Orta Doğu bölgesindeki yatırımlar, mega projeler ve ithalat artışları göz önüne alındığında Türk doğal taşının bu pazarda tanıtılması, mermer ve dekorasyon tercihlerinin anlaşılması ve doğal taş ithalatçıları ile ikili iş görüşmelerinin yapılması sektörümüz açısından çok faydalı olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz