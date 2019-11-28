Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Kapıkule'de incelemelerde bulundu

28.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:14

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Bulgaristan Gümrük İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileriyle Kapıkule'de bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Turagay, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunduktan sonra VIP salonunda, Bulgaristan Gümrük İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri ile toplantı gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, sınır kapılarından araç geçişlerinin daha hızlandırılması için yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

Toplantıya, Bulgaristan Gümrük İdaresi Başkanı Georgi Kostov, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Gümrük Turizm İşletmeleri Ticaret AŞ Genel Müdürü Ömür Gebeş, Haskova Emniyet Müdürü Angel Cankov, Burgaz Bölge Müdürü Boyka Gaseva ve iki tarafın gümrük yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA