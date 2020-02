Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay: "Irak'a 9 milyar dolarlık ihracat, 2.9 milyar dolarlık ithalat...

27.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:42

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi.



Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve beraberinde Gümrük Turizm İşletmeleri (GTİ) Başkanı Arif Parmaksız, GTİ Genel Müdürü Ömür Çebeş, Habur İşletme Müdürü Vefat Şahin'i Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tamer Bilecan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ karşıladı.



Valilik makamında bir süre Vali Pehlivan ile görüşen Turagay, Türkiye için çok önemli bir kapı olan Habur Sınır Kapsına bir takım ziyaretlerde bulunduğunu belirterek, sağlık ve korona virüs konusunda Sağlık Bakanlığının her türlü girişimde bulunduğunu söyledi. Turagay, "Biz Ticaret Bakanlığı olarak her türlü desteği veriyoruz. Burada çalışan elemanlarımızın her türlü tehdide karşı korunması için dezenfeksiyon başta olmak üzere her türlü tedbiri aldık. Korona virüs tüm dünya için tehdit oluşturuyor. Türkiye'nin de sınırlarına dayanmış durumda. Ama bununla ilgilide Türkiye'de her türlü tedbir alınıyor. Riskin minimize etmesi için. Her şey Sağlık Bakanlığımız tarafından yerine getiriliyor. Bizde ilgili kuruluşlar olarak Ticaret Bakanlığımız olarak elimizden gelen tedbirleri almak için gayreti gösteriyoruz. Başta çalışanlarımız olmak üzere, tüm milletimizi korumak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.



Habur Sınır Kapısında peron sayısı 9'a çıkarılacak



Habur Sınır Kapısında yıllık 9 milyar dolarlık bir ihracat yaptıklarını belirten Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, şöyle devam etti:



"Habur Sınır Kapısı bizim için çok önemli bir kapımızdır. Irak bizim en önemli ihracat yaptığımız ülkelerin başında geliyor. Ticaretimizde çok önemli bir ortağımızdır. İhracatımızda üçüncü sırada, 9 milyar dolarlık bir ihracat yapıyoruz. 2.9 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz Irak'tan. Bu gün Habur Sınır Kapımız 5 perondan çalışıyor. Senede Habur Sınır Kapımızdan 3,6 milyon yolcu, 1,5 milyon da araç giriş çıkışı yapılıyor. Bu rakamlar yüksek rakamlardır. Bu rakamlarla birlikte kimi zaman tır parklarında da 15, 20 kilometreye varan kuyruklar oluşuyor. Bunlar tır parkı içinde duruyorlar ama tır parkın dışına çıkarttığımızda böyle kuyruklarla karşı karşıya kalıyoruz. Habur Sınır Kapımızı modernize ediyoruz. Şu an 5 olan peron sayımızı 9'a çıkaracağız. Günlük bin 500 araç işlem yaparken bununla birlikte 3 bine kadar çıkaracağız. Bugün Habur Sınır Kapımızda yapmamız gerekenlere bakacağız. Irak bizim için çok önemli bir parktır. Biliyoruz aynı zamanda Irak ile yapılan ticaret Şırnak halkımız için ve Türkiye için çok önemlidir. Bu kapının etkin bir şekilde işletilmesi bizim temel önceliğimizdir. Bunun içinde elimizden gelen gayreti göstererek, yaşanan sıkıntıları çözüp, ticaretimizi daha da artırmak istiyoruz."



Uludere-Gülyazı sınırında açılması düşünülen sınır kapısı için sınırlarımızda kapı fazlalaştırma çalışmaların devam ettiğini ifade eden Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, "Bu tek taraflı bir karar olmaz. Irak hükümeti ile görüşmemiz gereken bir husustur. Bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Şu an somut olarak atılan bir adım yok" diye konuştu.



Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve beraberindeki heyet Şırnak Belediyesini ziyaretin ardından Habur Sınır Kapısında incelemelerde bulunmak üzere Silopi'ye geçti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA