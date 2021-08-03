Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay: "İnternet kullanan vatandaşlarımızın 3'te 1'i e-ticaret deneyimi yaşadı"
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Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay: "İnternet kullanan vatandaşlarımızın 3'te 1'i e-ticaret deneyimi yaşadı"

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay: 'İnternet kullanan vatandaşlarımızın 3'te 1'i e-ticaret deneyimi yaşadı'
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Ülkemizde internet kullanan vatandaşlarımızın 3'te 1'i e-ticaret deneyimi yaşamış durumda.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Ülkemizde internet kullanan vatandaşlarımızın 3'te 1'i e-ticaret deneyimi yaşamış durumda." dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından üye firmalarının e-ticaret ve e-ihracat konusunda bilgi sahibi olmaları ve ihracatlarını artırmalarına katkı sağlamak amacıyla E-Ticaret ve E-İhracatta Fırsatlar Paneli çevrim içi düzenlendi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, yaptığı açılış konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla e-ticaret ve e-ihracatın dünyada ve Türkiye'de katlanarak arttığını söyledi.

Dünyada 2021'de e-ticaretin 5 trilyon dolara yakın bir seviyeye çıktığını, Türkiye'de ise 226 milyar liralık hacme ulaştığını dile getiren Turagay, "Bu rakamla e-ticaret toplam ticaret hacminden yüzde 15,7 pay alıyor. 2019'da bu pay 9,8 idi. Bu önemli bir gelişimi gösteriyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarında büyüklerimiz bile buna alıştı. Ülkemizde internet kullanan vatandaşlarımızın 3'te 1'i e-ticaret deneyimi yaşamış durumda." diye konuştu.

E-ticaretin mobil uygulamalar üzerinden yoğun olarak yapıldığını belirten Turagay, "Bakanımız da bu konulara çok önem veriyor. Bu treni kaçırmamamız lazım. Bunun için iyi stratejiler üzerine çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türk ürünleri kaliteli ürün olarak algılanıyor"

PttAVM.com Üst Yöneticisi Hakan Çevikoğlu panelde yaptığı konuşmasında, 10 milyonun üzerinde üyelerinin 25 milyon çeşit ürün sunduklarını ve 25 bin tedarikçiyle çalıştıklarını söyledi.

Çevikoğlu, 80'in üzerinde ülkeye gönderim yaptıklarını, Türk ürünlerinin yurt dışında "kaliteli ürün" olarak algılandığını dile getirdi.

Türkiye'de e-ticaretin vatandaşa çok önemli olanaklar ve fırsatlar sunduğunu belirten Çevikoğlu, güven damgalı platformların bunu daha da pekiştirdiğini aktardı.

Çevikoğlu, ülkenin e-ihracatını geliştirmek için ellerinden geleni yaptıklarının altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay: "İnternet kullanan vatandaşlarımızın 3'te 1'i e-ticaret deneyimi yaşadı" - Haberler Ekonomi
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