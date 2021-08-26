Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Kayseri'de konuştu Açıklaması

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, "Elektronik ticaretin düzenlenmesiyle ilgili çalışmalarımız var çünkü ticaret oraya doğru kayıyor.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, "Elektronik ticaretin düzenlenmesiyle ilgili çalışmalarımız var çünkü ticaret oraya doğru kayıyor. Siz geleneksel ticaretle ilgili bazı düzenlemeler yapıyorsunuz ama o 24 saat çalışmaya devam ediyor. Onun için bu alanlarla ilgili bir çalışma içerisindeyiz. Bir paket olarak bunu düşünüyoruz." dedi.

Uçurmak, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından "Ahi Evran Yılı" dolayısıyla tarihi Kayseri Kalesi'nde düzenlenen "Kayseri İlinin Ahileri Kaftan Giydirme Töreni"ne katıldı.

Uçarmak, burada yaptığı konuşmada, Ahiliğin sadece esnafı ilgilendiren bir konu olmadığını, bir ticaret ahlakının kurumlaşmış, kurumsallaşmış hali olduğunu vurguladı. Bu nedenle üretenden tüketene kadar bir alanın tamamında, Ahilik prensiplerinin uygulanmasının önemli olduğunu dile getiren Uçarmak, "Bu çerçevede de özellikle, ticari alanımızdaki düzenlemelerde ve ticaretin ruhunda, Ahi Evran'ın ilkelerini yaşatacak, o değerleri özümseyecek bir çabanın da olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu bir değer, toplumdan topluma intikal ettirilmesi lazım ama biliyorsunuz geleneksel değerler bir çözülme sürecinde ve belli değerler zayıflıyor." dedi.

Geleneksel ticari yöntemlerin yerini elektronik ticarete bıraktığını anlatan Uçarmak, şöyle devam etti:

"Geçmişte elektronikle bu kadar iç içe olmayan nesil, yeni alışkanlıklar ediniyor. Bu değerlerimizi nasıl gelecek nesillere intikal ettirebiliriz bunun da bir çabası olması gerekiyor. Bakanlığımız da bu çerçevede ticari alanı yeniden düzenleme, ticaretin her alanına müdahale etme değil ama özellikle üretenden tüketene kadar tüm alanlarda belli ahlaki prensiplerle bir hayatın sürdürülebilmesi bakımından bir çalışma içinde. Mesela perakende ticaretle alakalı çalışmalarımız var. Elektronik ticaretin düzenlenmesiyle ilgili çalışmalarımız var çünkü ticaret oraya doğru kayıyor. Siz geleneksel ticaretle ilgili bazı düzenlemeler yapıyorsunuz ama o 24 saat çalışmaya devam ediyor. Onun için bu alanlarla ilgili bir çalışma içeresindeyiz. Bir paket olarak bunu düşünüyoruz. Bunlarda Kooperatifler Kanunuyla alakalı bazı değişikliklerimiz var. Hal Kanunuyla ilgili bazı değişikliklerimiz var. Elektronik ticaretin düzenlenmesiyle ilgili bazı düzenlemeler içindeyiz. Elektronik ticaret nedeniyle rekabetle ilgili bazı problemlerimiz var. Onun için bunla ilgili düzenlemelerimizi milletvekillerimizle tartışıyoruz, çalışıyoruz, yani fiilen paydaşlarımızla her gün konuşuyoruz."

Vali Şehmus Günaydın da yaklaşık 800 yıl önce ortaya konan prensipler ve kurallar olduğunu dile getirdi. Ahi Evran'ın ortaya koymuş olduğu değerlerin çok önemli olduğunu anlatan Günaydın, "Bu değerleri ve söylemeleri sıkı sıkı takip edip, gelecek nesillere aktarmamız lazım. Ahi Evran'ın söylemleri sadece esnafımızı ve sadece ekonomik anlamdaki faaliyetlerin çözümü noktasında değil, toplumun yaşadığı birçok sorunun çözümüne de önemli öneriler ortaya koymuş." dedi.

KESOB Başkanı Mustafa Alan ise Ahiliğin çok değerli olduğunu ve kurallarının tüm insanlar için önem arz ettiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından, temsili "şed kuşanma töreni" sergilendi ve meslek odalarından "Yılın Ahisi" seçilen yaklaşık 40 esnafa kaftan giydirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün