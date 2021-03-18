Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Iğdır'daki nakliyecilerle bir araya geldi

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Iğdır'da nakliyecilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ile makamında bir süre görüşen Turagay, daha sonra kentte faaliyet gösteren taşımacılık sektörü temsilcileriyle Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Nakliyecilerin sorunlarını dinleyen Turagay, Iğdır temaslarının ardından Vali Sarıibrahim ile Nahçıvan'a geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız