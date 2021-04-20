Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplantısında konuştu Açıklaması
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Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplantısında konuştu Açıklaması

Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplantısında konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, gelecek yıllarda AB'nin sanayiden finansmana, tarımdan enerjiye tüm politikalarının, iklim değişikliği ekseninde şekilleneceğini söyledi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, gelecek yıllarda AB'nin sanayiden finansmana, tarımdan enerjiye tüm politikalarının, iklim değişikliği ekseninde şekilleneceğini söyledi.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

Komisyon üyelerine sunum yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, son yıllarda dünyada iklim değişikliği ile mücadele planlarının hız kazandığına dikkati çekerek, Aralık 2019'da, AB'nin "2050 karbon-nötr ilk kıta olma" hedefini açıklamasının, bu politikalara ayrıca ivme kazandırdığını belirtti.

Sunumunda Avrupa Yeşil Mutabakatı'na değinen Batur, önümüzdeki yıllarda AB'nin sanayiden finansmana, tarımdan enerjiye tüm politikalarının, iklim değişikliği ekseninde şekilleneceğini vurguladı.

Batur, Türkiye'yi, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında öngörülen değişikliklere hazırlamak ve gerekli uyum çalışmalarını başlatmak için, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalışma Grubu'nu kurduklarını ifade etti.

Konuyla ilgili eylem planı hazırladıklarını dile getiren Batur, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın; iklim değişikliğiyle mücadele, sınırda karbon düzenlemesi, yeşil döngüsel ekonomi, yeşil ve sürdürülebilir tarım, diplomasi, finansman, sürdürülebilir akıllı ulaşım ile temiz ve güvenli enerji arzı gibi konuları kapsadığını aktardı.

Uluslararası ticari ve ekonomik düzen içerisinde, iklim değişikliği ile mücadelenin öneminin her geçen gün arttığına işaret eden Batur, şunları kaydetti:

"Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın etkileri sadece AB ile sınırlı kalmayacak. Ülkemizde bu alanda atılacak adımlar, hem en önemli ticari ortağımız olan AB'ye ihracatımızda hem de uluslararası anlamda rekabetçiliğimizin korunması ve geliştirilmesi açısından çok önemlidir. Bu konu küresel değer zincirlerindeki payımız ve uluslararası yatırımların ülkemize çekilmesi açısından da önem taşımaktadır. Bu kapsamda Yeşil Mutabakata Uyum Eylem Planı'nın hayata geçirilmesi ve tüm bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinde bu alana öncelik verilmesi önem arz etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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