Ticaret anlaşması umutları etkisiyle Avrupa piyasaları yükseldi

– Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi öncesinde ABD ve Çin'in zirvede bir ticaret anlaşması imzalayacağı umutlarıyla Avrupa hisse senedi piyasları yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, G20 Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesi sonrasında bir ticaret anlaşması imzalanabileceğini söyledi ancak anlaşma olmaması durumunda ek gümrük vergilerinin devam edeceğini hatırlattı.

Diğer yandan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ABD ile Çin arasında imzalanacak mticaret anlaşmasının yüzde 90'ının tamamladındığını söyledi.

Birleşik Krallık başbakan adayı Boris Johnson, anlaşmasız bir Brexit ihtimalinin "milyonda bir" olduğunu söyledi ancak 31 Ekim tarihinde ülkenin Avrupa Birliği'ni terk etmek zorunda olduğunu belirtti.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasaalarında son durum şöyle:

FTSE yüzde 0.15,

DAX yüzde 49ve

CAC yüzde 0.20 yükseldi.

Dolar karşısında, euro yüzde 0.11 ve sterlin yüzde 0.09 değer kaybederek, sırasıyla 1.1357 ve 1.2675 düzeylerine gerilediler.

Kaynak: DHA