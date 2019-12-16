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Ticaret anlaşması ile petrol fiyatları üç ayın zirvesine yaklaştı

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin ilk aşamasının bir anlaşma ile sonlanacağı haberi ile petrol fiyatları üç ayın zirvesine yakın düzeye yükseldi.

16.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:03
Ticaret anlaşması ile petrol fiyatları üç ayın zirvesine yaklaştı
–ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin ilk aşamasının bir anlaşma ile sonlanacağı haberi ile petrol fiyatları üç ayın zirvesine yakın düzeye yükseldi.

Eylül ayındaki Suudi Aramco saldırısından bu yana en yüksek düzeye yükselen petrol fiyatları Şubat ayı teslimatları için Brent petrolde yüzde 0.28 artışla 65.42 dolara, ABD hafifi petrolünde ise yüzde 0.03 artışla 60.09 dolara yükseldi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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