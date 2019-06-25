Ticaret Açlığı Bitmeyen Elon Musk, Twitter'da Bardak Reklamı Yaptı

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, bu zamana kadarki en zorlu uçuş olduğunu söylediği Falcon Heavy uçuşundan önce Twitter üzerindeki profil fotoğrafı olan alkolik maymunu, Mars'ta kahve içen bir astronotla değiştirdi.

Pazartesi günü yüklenen fotoğrafta bir astronot, Tesla olduğu düşünülen kırmızı bir araca yaslanarak kahvesini yudumluyor ve kızıl gezegenden sonsuz uzayı seyrediyor.

Kendi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Mars'ta kahvemi bu kupayla içmek istiyorum" şeklinde bir tweet atarak kendi sitesindeki kupaların satış sayfasına yönlendirilmiş bir bağlantıyı tweetinin sonuna ekledi.

Bağlantıya tıkladığınız zaman SpaceX'in mağazasında 15 dolarlık (yaklaşık 85 TL) ısıya duyarlı bir kupayla karşılaşıyorsunuz. Tabii ki şu an için stokların tükendiğini de belirtmekte fayda var.

Aynı tweetin altına bir kullanıcının "Vay be, SpaceX kupa mı satıyor?" demesinin ardından Elon Musk "Her bir kupayla Mars'ı kolonize ediyoruz" cevabını verdi. Başka bir kullanıcıysa Elon Musk'ın bu 'reklamına' karşılık "Kendi projenizi maddi açıdan desteklemek için kendi ürünlerinizi satmak:"şeklinde bir cevap gönderdi.