Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Somali'de

Türkiye'nin tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Somali'ye ulaştı.

Türkiye'nin tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Somali'ye ulaştı. Uçak, devlet erkanı tarafından karşılandı.

Türkiye'de hazırlanan tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaştı. Uçak, Somali Dışişleri Devlet Bakanı Abdulkadir Ahmed Khair ve Somali Sağlık Bakanı Fowziya Abikar tarafından karşılandı.

Türkiye, Covid-19 ile mücadele kapsamında daha önce de Somali'ye tıbbi malzeme göndermişti. - ANKARA

Kaynak: İHA