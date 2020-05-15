TIBBİ VE BEZ MASKE TESTİNDE ÜÇ KRİTERE DİKKAT EDİLİYOR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TIBBİ VE BEZ MASKE TESTİNDE ÜÇ KRİTERE DİKKAT EDİLİYOR

Türkiye'de üretilen maskeler satışa sunulmadan önce laboratuvarlarda testten geçiriliyor.

TIBBİ VE BEZ MASKE TESTİNDE ÜÇ KRİTERE DİKKAT EDİLİYOR
15.05.2020 10:23 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:23

Türkiye'de üretilen maskeler satışa sunulmadan önce laboratuvarlarda testten geçiriliyor. Maskelerin standartlara uygunluğunda üç kriter dikkate alınıyor. 

Türkiye'de üretilen maskeler laboratuvarlarda testlerden geçirilerek standartlara uygun olup olmadıkları kontrol ediliyor. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliklerinin (İHKİB) kuruluşu Ekoteks Laboratuvarı'nda her gün çok sayıda tıbbi ve bez maske detaylı bir testten geçiriliyor. Test sonucuna göre maskelerin standartlara uygunluğu raporlanıyor. Test aşamasında üç önemli kriter var. Bunlar maskenin bakteri tutunma özelliği, toplam bakteri yükü ve nefes alabilirlik. Laboratuvarlarda yapılan testlerde bez maskeler için ayrıca Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) yayınladığı standartlara göre beş defa yıkama özelliğine dikkat ediliyor. 

"ÜÇ ÖNEMLİ NOKTA VAR"Ekoteks Laboratuvarı Teknik Müdürü Sevim Razak, maskeler için uygulanan test aşamalarını anlattı. Razak, "Laboratuvarımızda özellikle tıbbi yüz maskeleri ve bez maskelerinin Avrupa standartları ve TSE'nin yayınladığı standartlar için testler yapılmaktadır. Bu testler de üç önemli nokta var. Birincisi maskeyi taktığımız zaman bakteri tutunma özelliğinin kontrol edilmesi gereklidir. Diğeri nefes alabilirliğin kontrol edilmesi. Çünkü maske yüzümüzde takılıyken rahat nefes alıp verilmesi gereklidir. Birde maskelerin üretiminden sonra üzerinde ne kadar bakteri yükü ya da mikroorganizma yükünün tutunduğu kontrol edilmesi gerekmektedir" dedi.

"BEZ MASKE BEŞ DEFA YIKAMAYA DAYANIKLI OLMALI "Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından bez maskelerle ilgili standartlar paylaşılmıştı. Üretilen bez maskeler de satış öncesi bu laboratuvarda testten geçiriliyor. Sevim Razak bez maskelerle ilgili, "Bez maskelere TSE'inin yayınladığı standartlar kapsamında yapılması gereken bazı testlerimiz var. Yine aynı standartlar için testler yapılıyor. Bez maskelerin, tek kullanımlık maskelerden farkı beş defa yıkamaya dayanıklı olmasının yani 60 derece gibi sıcaklıkta beş defa yıkandıktan sonra tekrar kullanılabilir olması ve aynı özellikleri sağlayabiliyor olması gerekmektedir. Bu da biz testleri yaptıktan sonra TSE tarafından onaylanıyor ve belgelendiriliyor" diye konuştu. 

"60 DERECEDE YIKAMA ÖZELLİĞİNE DİKKAT EDİLİYOR OLMASI LAZIM"Razak, yıkanabilir bez maskeler için vatandaşlara çağrıda bulundu. 60 derecede yıkama özelliğine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Razak, yurt dışından da test talepleri olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"İhracat firmalarımızdan ve yurt dışından da test talebi alıyoruz. İngiltere, İspanya ve Romanya gibi ülkelerden de test talebi alıyoruz. Numune gönderiliyor. Önümüzdeki günlerde ya da ilerleyen aylarda maskeler hayatımızdan kolaylıkla çıkmayacak gibi görünüyor. Biraz modaya ve trende uyacaklar sanırım maskede. Standart özellikleri ve koruyucu özelliklerinden asla vazgeçilmiyor. Burada önemli olan vatandaşın da daha sonra evinde kullanırken 60 derecede yıkama özelliğine dikkat ediyor olması lazım. Çünkü yüksek sıcaklıkta eğer tutunmuş bir bakteri varsa, bakterilerin ölmesi ve yıkanan maskenin tekrar temizlenmesi mümkün."

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Haber
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Haber
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Haber
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
Beşiktaş'ta koronaya yakalanan 3 futbolcunun Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Tyler Boyd olduğu ortaya çıktı Haber
Beşiktaş'ta koronaya yakalanan 3 futbolcunun Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Tyler Boyd olduğu ortaya çıktı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak Haber
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Ordu'da husumetli akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Ordu'da husumetli akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı
İnternet üzerinden sipariş veren vatandaşlara cep telefonu yerine tuz gönderen 3 kişi tutuklandı
İnternet üzerinden sipariş veren vatandaşlara cep telefonu yerine tuz gönderen 3 kişi tutuklandı
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti
Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı
Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Bursalı esnaf, engellilere ait yolun kapatılmasını 400 bin TL'lik aracını zincirleyerek protesto etti
Bursalı esnaf, engellilere ait yolun kapatılmasını 400 bin TL'lik aracını zincirleyerek protesto etti
Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti
Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti
'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olan vatandaşın testi negatif çıktı
'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olan vatandaşın testi negatif çıktı
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Sırrı Süreyya Önder Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sinan Özen Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Karar Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: TIBBİ VE BEZ MASKE TESTİNDE ÜÇ KRİTERE DİKKAT EDİLİYOR - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 13:31:47. #1.15#
title