TIBBİ VE BEZ MASKE TESTİNDE ÜÇ KRİTERE DİKKAT EDİLİYOR Türkiye'de üretilen maskeler satışa sunulmadan önce laboratuvarlarda testten geçiriliyor.

Türkiye'de üretilen maskeler satışa sunulmadan önce laboratuvarlarda testten geçiriliyor. Maskelerin standartlara uygunluğunda üç kriter dikkate alınıyor.

Türkiye'de üretilen maskeler laboratuvarlarda testlerden geçirilerek standartlara uygun olup olmadıkları kontrol ediliyor. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliklerinin (İHKİB) kuruluşu Ekoteks Laboratuvarı'nda her gün çok sayıda tıbbi ve bez maske detaylı bir testten geçiriliyor. Test sonucuna göre maskelerin standartlara uygunluğu raporlanıyor. Test aşamasında üç önemli kriter var. Bunlar maskenin bakteri tutunma özelliği, toplam bakteri yükü ve nefes alabilirlik. Laboratuvarlarda yapılan testlerde bez maskeler için ayrıca Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) yayınladığı standartlara göre beş defa yıkama özelliğine dikkat ediliyor.

"ÜÇ ÖNEMLİ NOKTA VAR"Ekoteks Laboratuvarı Teknik Müdürü Sevim Razak, maskeler için uygulanan test aşamalarını anlattı. Razak, "Laboratuvarımızda özellikle tıbbi yüz maskeleri ve bez maskelerinin Avrupa standartları ve TSE'nin yayınladığı standartlar için testler yapılmaktadır. Bu testler de üç önemli nokta var. Birincisi maskeyi taktığımız zaman bakteri tutunma özelliğinin kontrol edilmesi gereklidir. Diğeri nefes alabilirliğin kontrol edilmesi. Çünkü maske yüzümüzde takılıyken rahat nefes alıp verilmesi gereklidir. Birde maskelerin üretiminden sonra üzerinde ne kadar bakteri yükü ya da mikroorganizma yükünün tutunduğu kontrol edilmesi gerekmektedir" dedi.

"BEZ MASKE BEŞ DEFA YIKAMAYA DAYANIKLI OLMALI "Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından bez maskelerle ilgili standartlar paylaşılmıştı. Üretilen bez maskeler de satış öncesi bu laboratuvarda testten geçiriliyor. Sevim Razak bez maskelerle ilgili, "Bez maskelere TSE'inin yayınladığı standartlar kapsamında yapılması gereken bazı testlerimiz var. Yine aynı standartlar için testler yapılıyor. Bez maskelerin, tek kullanımlık maskelerden farkı beş defa yıkamaya dayanıklı olmasının yani 60 derece gibi sıcaklıkta beş defa yıkandıktan sonra tekrar kullanılabilir olması ve aynı özellikleri sağlayabiliyor olması gerekmektedir. Bu da biz testleri yaptıktan sonra TSE tarafından onaylanıyor ve belgelendiriliyor" diye konuştu.

"60 DERECEDE YIKAMA ÖZELLİĞİNE DİKKAT EDİLİYOR OLMASI LAZIM"Razak, yıkanabilir bez maskeler için vatandaşlara çağrıda bulundu. 60 derecede yıkama özelliğine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Razak, yurt dışından da test talepleri olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"İhracat firmalarımızdan ve yurt dışından da test talebi alıyoruz. İngiltere, İspanya ve Romanya gibi ülkelerden de test talebi alıyoruz. Numune gönderiliyor. Önümüzdeki günlerde ya da ilerleyen aylarda maskeler hayatımızdan kolaylıkla çıkmayacak gibi görünüyor. Biraz modaya ve trende uyacaklar sanırım maskede. Standart özellikleri ve koruyucu özelliklerinden asla vazgeçilmiyor. Burada önemli olan vatandaşın da daha sonra evinde kullanırken 60 derecede yıkama özelliğine dikkat ediyor olması lazım. Çünkü yüksek sıcaklıkta eğer tutunmuş bir bakteri varsa, bakterilerin ölmesi ve yıkanan maskenin tekrar temizlenmesi mümkün."

- İstanbul

Kaynak: DHA