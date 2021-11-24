Tıbbi ve aromatik bitkilerin şifreleri DEÜ'nün ev sahipliğinde konuşuldu

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu (MESMAP-7), 25 ülkeden 100'ün üzerinde bilim insanını bir araya getirdi. Sempozyumdan çıkan sonuçların yeni ilaç ve tedavilerin geliştirilmesine zemin hazırlayacağı ifade edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Türkiye ve yurt dışından bilim insanlarını, kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren 7.Uluslararası Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumunun (MESMAP-7), çevrim içi toplantıları, DESEM Bordo Salonunda gerçekleştirildi. 18-20 Kasım tarihleri arasında hibrit olarak gerçekleştirilen, 25 ülkeden 100'ün üzerinde bilim insanın sunum yaptığı, dünya genelinde 300'ün üzerinde sektör paydaşının katılım gösterdiği uluslararası sempozyum, yenilikçi ürünlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacak. Dokuz Eylül Üniversitesi de, bünyesinde yer alan Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (TEAM), Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (GETAT), Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi ile ulusal ve uluslararası projelere destek sağlayacak, araştırma ve geliştirme süreçlerinde aktif rol alacak.

Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği (ATABDER) öncülüğünde düzenlenen ve ATABDER Başkanı ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu'nun da katıldığı sempozyumun açılış konuşmasını, DEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Görkem Akıncı yaptı.

Akıncı, tıbbı aromatik bitkilerle ilgili dünya genelinde yapılan araştırmaların sunulduğu MESMAP-7 sempozyumunun çok yoğun bir katılımla gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Dokuz Eylül Üniversitesi olarak bu sempozyum bizi doğrudan ilgilendiriyor. Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezimizde geliştirdiğimiz altyapımızla üreteceğimiz bitki ekstraktları Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından değerlendirilecek, insan sağlığına yönelik faydaları araştırılacak. Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezimiz de medikal bitkiler konusunda uzun zamandır çalışmalar yürütüyor. Bu üç yapılanma arasındaki iş birliğini artırarak insanlığa fayda getirecek ürünler ortaya çıkaracağımıza inanıyoruz. Üç merkezimizden oluşan ekibimizle ulusal ve uluslararası projelere her zaman açığız. Burada oluşturacağımız bağlantılarla yeni uluslararası iş birliklerine zemin hazırlayacak, yeni bilimsel buluşlarla üniversitemizin adını daha çok duyuracağız. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak insanları sağlığına kavuşturacak yeni ürünleri ülkemize ve dünyaya kazandırmak amacındayız. Araştırma merkezlerimize ve sempozyumun düzenlenmesine verdiği desteklerden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar'a ve diğer tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Uluslararası boyutta düzenlendi

Uluslararası Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumunda; İtalya, Güney Kore, İspanya, Avusturya, Japonya, Romanya, Slovakya, Portekiz, Makedonya, Azerbaycan, Fas, İran, Tunus, Cezayir, Tayland, Hindistan, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Türkiye'den alanında etkin ve başarılı bilim insanlarının sunumları yer aldı. Gerçekleştirilen sempozyumun seçilen bildirileri Molecules Dergisi'nde de yayınlanacak.

MESMAP-7 sempozyumu kapsamında Torbalı Ticaret Odasında ilk kez 'Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler AR-GE Proje Pazarı ve Sergisi de düzenlendi. - İZMİR