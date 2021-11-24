DEÜ'de Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu düzenlendi

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu'na 25 ülkeden 100'ü aşkın bilim insanı katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Sürekli Eğitim Merkezinde hibrit olarak düzenlenen sempozyumda Akdeniz çanağında yürütülen projeler ve bilimsel çalışmalar masaya yatırıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan DEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Görkem Akıncı, sempozyumun çok yoğun bir katılımla gerçekleştirildiğini belirtti.

Üniversite olarak insanları sağlığına kavuşturacak yeni ürünleri ülkeye ve dünyaya kazandırmak amacını taşıdıklarını aktaran Akıncı, şunları kaydetti:

"Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezimizde geliştirdiğimiz altyapımızla üreteceğimiz bitki ekstraktları Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından değerlendirilecek, insan sağlığına yönelik faydaları araştırılacak. Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezimiz de medikal bitkiler konusunda uzun zamandır çalışmalar yürütüyor. Bu üç yapılanma arasındaki işbirliğini artırarak insanlığa fayda getirecek ürünler ortaya çıkaracağımıza inanıyoruz. Araştırma merkezlerimize ve sempozyumun düzenlenmesine verdiği desteklerden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Nükhet Hotar'a ve diğer tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz."

Öte yandan, sempozyuma, İtalya, Güney Kore, İspanya, Avusturya, Japonya, Romanya, Slovakya, Portekiz, Makedonya, Azerbaycan, Fas, İran, Tunus, Cezayir, Tayland, Hindistan, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Türkiye'den alanında etkin ve başarılı bilim insanlarının sunumları yer aldığı belirtildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği, Ege İhracatçı Birlikleri, Torbalı Ticaret Odası'nın destekleriyle ve Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda gerçekleştirilen sempozyumun seçilen bildirileri Molecules Dergisi'nde de yayınlanacak.

Sempozyum kapsamında Torbalı Ticaret Odası'nda "Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler AR-GE Proje Pazarı ve Sergisi" de düzenlendi.