Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Vadisi"Yle İspanya'ya Rakip Olacaklar

GAZİ NOGAY - Çorum'un yaklaşık 6 bin nüfusu bulunan Dodurga ilçesinde 9 milyon liralık yatırımla oluşturulacak Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Vadisi'nde yetiştirilecek bitkilerle bu alanda yıllık 35 milyar dolardan fazla gelir elde eden en büyük üretici konumundaki İspanya'ya rakip olunması amaçlanıyor.



İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) desteğiyle yürütülen proje kapsamında Dodurga ilçesindeki Hazine arazilerine kurulacak Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Vadisi'nde çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 9 milyon liralık yatırım yapılacak proje kapsamında ilk etapta 300 dönümlük alanda üretim gerçekleştirilecek.



Beş dönüm arazide kurulacak seradan elde edilecek yıllık 5 milyon fide, Hazine arazilerinin yanı sıra orman alanlarına, okul bahçelerine dikilecek. Yetiştirilmesi planlanan kapari, kişniş, kimyon, ekinezya, rezene, sarı kantaron, lavanta, tıbbi papatya, oğul otu, tıbbi nane, tıbbi adaçayı, Anadolu adaçayı, ısırgan otu, İstanbul kekiği, ak kekik, karabuğday, sinir otu, tıbbi hatmi ve ebegümeci gibi bitkiler, geleneksel ve modern tıpta hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde ilaç olarak kullanılacak.



Vali Necmeddin Kılıç, AA muhabirine, proje çalışmalarının tamamlanmasıyla Çorum'un tıbbi ve aromatik bitki merkezi olacağına dikkati çekti.



Dünyada alternatif tıp ile bitkiye dayalı ilaçların yaygınlaştığına işaret eden Kılıç, "Türkiye, özellikle tıbbi ve aromatik bitki florası açısından dünyanın en önemli ülkelerinden biri konumundadır. Ülkemizde de Çorum ilimiz, bitki çeşitliliği ve iklimi açısından bu işin yapılacağı en uygun yerlerden biri." dedi.



Osmanlı Devleti'nin arşivlerini incelerken "gebere" denilen, özellikle Dodurga'da yetişen bir bitkinin Osmanlı saraylarına turşu olarak gittiğini gördüklerini belirten Kılıç, şöyle devam etti:



"Bugün kapari olarak bilinen bu bitki Türkiye'ye, Anadolu coğrafyasına ait bir bitkidir ama İspanya kapari ihracatından yıllık 10 milyar dolar kazanmaktadır. Tıbbi bir bitki olduğu için de Avrupa'da, dünyada çok tüketilmektedir. Dodurga'daki vadinin 10 kat daha fazla aroma verebildiği, daha kaliteli olduğu ispatlanmıştır. Alternatif tıp ve bitkiye dayalı ilaçların yaygınlaştığı bir tıp düşünüldüğünde konunun önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Almanya'da hekimlerin yazdığı ilaçların yüzde 60'ı bitkiseldir. O vadide yapılacak çalışmayla tıbbi ve aromatik bitkileri yetiştirerek ihtiyacımızı karşılamak istiyoruz."



Kılıç, çalışma kapsamında hazine arazilerinin de değerlendireceğini dile getirdi.



Tıbbi aromatik bitkilerin dünyada 110 milyar dolarlık pazarı var



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş de tıbbi aromatik bitkilerin dünyada yaklaşık 110 milyar dolar pazarı olan, alternatif tıpta da kullanılan modellerden biri olduğunu söyledi.



Bu pazardan Türkiye'nin 2,5 milyar dolarlık cüzi bir pay aldığının altını çizen Ermiş, "Dünyada 300 civarında bitki türü tıbbi ve aromatik bitki olarak kullanılıyor. Bu türlerin çoğu da Türkiye'de mevcut. Tıbbi aromatik bitkilerin dünyada yaklaşık 110 milyar dolar pazarı var. Bu konuda İspanya dünyada en çok ihracat payına sahip ülke konumunda. Pazarın yaklaşık yüzde 30'una hakim durumdalar. Üstelik bunu, Türkiye'deki kadar bitki türü ve florasına sahip olmadıkları halde gerçekleştiriyorlar." diye konuştu.



Bu proje ile Türkiye'nin pazar payının artmasını hedeflediklerine işaret eden Ermiş, sadece tıbbi ve aromatik bitki üretiminin değil, fidelerini de üreterek Çorum'u bu alanda söz sahibi yapmayı amaçladıklarını kaydetti.



Ermiş, 2019 yılında ilk fideleri üretmeyi hedeflediklerini belirterek "Fideleri öncelikle kendi sahalarımıza, boş alanlarımıza, hazine arazilerine, okul bahçelerine, orman alanlarına aktarmayı planlıyoruz. Kalan fideleri de diğer şehirlerimize dağıtacağız. Diğer hedefimiz de Türkiye'deki ilk ve en büyük tıbbi ve aromatik bitki fide üretim merkezini kurmak, ilk defa tıbbi ve aromatik bitki vadisi oluşturmak. İnşallah 2018 yılında ilk fidanlarımız toprağa düştüğünde bu proje Türkiye'de örnek alınacak projelerden biri olacak diye umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.



OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Özgür Yalçın da projenin bölgesel kalkınmaya büyük fayda sağlayacağını söyledi.