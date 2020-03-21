Tıbbi ve aromatik bitkiler ülke ekonomisine de yaradı
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Türkiye, Defne, Güncel

Tıbbi ve aromatik bitkiler ülke ekonomisine de yaradı

Gıda, sağlık ve kozmetik alanlarında kullanılan defne, maviyemiş, kekik, keçiboynuzu, biberiye, kestane ve adaçayı gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin ihracatı ekonomiye katkı sağlıyor.

21.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:44
Tıbbi ve aromatik bitkiler ülke ekonomisine de yaradı

Gıda, sağlık ve kozmetik alanlarında kullanılan defne, maviyemiş, kekik, keçiboynuzu, biberiye, kestane ve adaçayı gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin ihracatı ekonomiye katkı sağlıyor. Bu ürünlerin dış satımından geçen yıl 160 milyon dolar elde edildi.

AA muhabirinin, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye, biyolojik çeşitlilik açısından tüm Avrupa'nın sahip olduğu zenginliği tek başına bünyesinde barındırıyor.

Ormanlardan odun dışında elde edilen çeşitli bitkiler, ham ya da farklı kullanım alanlarına göre işlenerek iç piyasaya ve yurt dışına pazarlanıyor.

Söz konusu çeşitlilik içinde defne, maviyemiş, kekik, keçiboynuzu, kestane, biberiye ve adaçayı yurt dışı pazarında en yaygın bitki türleri arasında gösteriliyor.

Gıda, sağlık ve kozmetik alanında kullanılan söz konusu tıbbi ve aromatik bitkilerin ülke ekonomisine katkısı geçen yıl 160 milyon dolar oldu.

Defne, yağ, kozmetik ve kimya sanayisinde kullanılabiliyor

Dünya defne ihtiyacının yüzde 90'ı Türkiye tarafından karşılanıyor. Türkiye'de daha çok Akdeniz Bölgesi'nde yetişen defnenin, gıda, parfümeri, ilaç ve kimya sanayisinde geniş kullanım alanı bulunuyor. Ülke genelinde 152 bin 135 hektar alanda yetiştirilen defnenin üretimi yıllık 202 bin 493 tonu buluyor.

Defnenin, sabit yağ, kozmetik ve kimya sanayisinde işlenmiş ürünlerinin ihracatı yaklaşık 50 milyon dolara ulaştı.

Meyvesi ve bitkisi açısından ülkemizde önemli bir üretim potansiyeline sahip olan maviyemiş de Karadeniz Bölgesi'nin nemli ve yüksek kesimlerinde yetişiyor.

Taze veya kurutulmuş meyve halinde veya katkı maddesi olarak gıda ve ilaç sanayisinde kullanılan maviyemişten yıllık 445 ton üretiliyor ve ihracatından yaklaşık 8,2 milyon dolar gelir elde ediliyor.

Baharat endüstrisinde, uçucu yağ olarak ya da kimya ve eczacılık sektöründe kullanılan kekik, ülkenin önemli ihraç ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye, dünya kekik ticaretinin yaklaşık yüzde 70'ini elinde tutuyor. Kekikten geçen yıl 54 milyon dolar, yağından ise 3,5 milyon dolar gelir elde edildi.

Kestane ihracatından 35 milyon 837 bin dolar elde edildi

Halk arasında harnup olarak da bilinen ve sağlık açısından yararlı olduğuna inanılan keçiboynuzu da geniş tüketim yelpazesiyle önemli bir ticari ürün olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'de söz konusu ürünün yüzde 70'i yabani ağaçlardan temin edilirken, keçiboynuzu üretim miktarı 16 bin ton olarak kayıtlarda yer alıyor. Keçiboynuzunun ihracatından geçen yıl 1 milyon 150 bin dolar gelir elde edildi.

Gerek meyvesi gerek el aleti yapımında kullanılan sürgünleri gerekse kereste sanayisinde kullanılan gövdesiyle potansiyel bir ekonomik değere sahip kestanenin de geçen yıl ihracatından 35 milyon 837 bin dolar kazanç sağlandı.

Yemeklerde tatlandırıcı olarak tüketilen biberiye ihracatından gelir 1 milyon 715 bin doları bulurken, gıda, kimya ve ilaç sanayisinde kullanılan adaçayının dış satımından 8,7 milyon dolar gelir kayıtlara geçti.

Bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin ihracatından elde edilen gelir (milyon dolar) şöyle:

Bitki İhracat

Defne 50

Maviyemiş 8,2

Kekik 54,4

Keçiboynuzu 1,2

Kestane 35,8

Biberiye 1,7

Adaçayı 8,7

Toplam 160

Tıbbi ve aromatik bitkiler ülke ekonomisine de yaradı

Kaynak: AA

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Tıbbi ve aromatik bitkiler ülke ekonomisine de yaradı

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