Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği projesi Kınık'ta hayata geçti
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Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği projesi Kınık'ta hayata geçti

Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği projesi Kınık'ta hayata geçti
Bültenler - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan, 'Üreticiye Kazanç , Tüketiciye Sağlık, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği' projesinin ilk adımları Kınık'ta atıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de desteğiyle tarımsal üretimin yapılması amacıyla hazırlanan "Üreticiye Kazanç Tüketiciye Sağlık Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" nin Kınık'ta ilk adımları atıldı.

'Üreticiye Kazanç , Tüketiciye Sağlık, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği' kapsamında Kınık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte Kınık Belediyesineait alanda kimyon ve anason ekimi gerçekleştirilerek proje hayata geçti.

"Hayırlısı olsun"

Kınık Belediye Başkanı Dr.Sadık Doğruer, "Türkiye'de ilk Bitkisel Üretim OSB olacak bu proje için ilk adımları atmanın mutluluğu ve heyecanı içindeyim.Hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.Mayıs ayında da stevia ,adaçayı ve aynısefa bitkileri için planlama yapılıyor'' dedi

Kaynak: Bültenler

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