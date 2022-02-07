Tıbbi ve aromatik bitki fidesi bulmakta zorlanan kadın, girişimci oldu

Danışmanlık yaptığı projede tıbbi ve aromatik bitki fidesi bulmakta zorlanan ve bu alana yönelmeye karar veren ziraat mühendisi Gülnur Erol, 5 dekar alana kurduğu serasında ada çayından kekiğe, kara mürverden lavantaya kadar birçok çeşitte fide üretiyor.

Yalova merkezde ikamet eden 42 yaşındaki Erol, 2018'de Düzce Üniversitesinde Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş tarafından yürütülen projede danışman olarak görev aldı.

Erol, alanda çiftçilere tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine eğitim verilen projede, ihtiyaç duydukları ve çeşitliliği az olan fidelere ulaşmakta zorluk yaşadı. Bunun üzerine proje sonunda Yalova'ya dönüp, bu alanda yatırım yapmak için girişimde bulunan Gülnur Erol, kiraladığı arazide tıbbi ve aromatik bitki fidesi yetiştirmek üzere 2019'da "Artemisia" adını verdiği firmayı kurdu.

Ziraat mühendisi Erol, 5 dekar alana kurduğu 2 serada, Türkiye'nin pek çok kentinden aldığı siparişleri karşılamak için 6 personeliyle üretim yapıyor.

Ada Çayı, kekik, tıbbi nane, kara mürver, lavanta, ölmez çiçek (altın otu), aronya, ekinezya, sarı kantaron, melisa, limon otu, tıbbi papatya, aynısefa ve ıtır gibi 40'ın üzerinde çeşitlilikte ürettiği fideleri internet aracılığıyla kendisine ulaşanlara gönderen Erol, üretim sahasında ağırladığı çiftçi ve vatandaşlara eğitimler de veriyor.

"Kadın fideci sayısı az"

Yılda 1 milyonun üzerinde fide üreten Erol, AA muhabirine, Düzce Üniversitesinin projesinde arazide danışmanlık yaptığı sırada tıbbi ve aromatik bitkiler konusuna ilgi duymaya başladığını söyledi.

Proje kapsamında çiftçilere fide dağıtmak istediklerini ancak bu alanda açık olduğunu fark ettiğini anlatan Erol, şöyle konuştu:

"Tıbbi ve aromatik bitki üretmek için kadın girişimci ruhuyla firmamı kurdum. Tıbbi aromatik fide üreticiliğinde sınırlı sayıda firma var ama son yıllarda tıbbi aromatiğe ilgi çok arttı. Bu anlamda kadın fideci olarak sayımız az. Firma kurma işleminde isim arayışına gittim. Tıbbi aromatik bir bitki adı olmalıydı. Bir de kadın girişimci, güçlü bir kadın karakter olarak da mitolojiden biraz faydalandım ve adını 'Artemisia' koydum. Hem doğa tanrıçası olarak mitolojide güçlü bir kadın karakterdi hem de bir tıbbi aromatiğin Latince adıydı."

Erol, piyasada bilinen ada çayı, kekik, lavanta dışında çok daha güzel bitkilerin olduğunu aktararak, kendisinin artemisianın (pelin otu) dışında ekinezyayı da çok sevdiğini bildirdi.

"Yıllık 3 milyon fide üretimine ulaşmayı hedefliyorum"

Türkiye'nin dört bir yanına tıbbi ve aromatik bitki fidesi gönderdiğini belirten Erol, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda devlet desteğiyle kiraladığım 14 dekar araziye 3 dekarlık sera kurmayı planlıyorum. Personel sayısını artırarak yıllık 3 milyon fide üretimine ulaşmayı hedefliyorum. Bu yıl tıbbi ve aromatik bitkilerden melisa, arnica montana, karamürver ve ekinezya en çok aranan bitkiler oldu. Devletten yeni bir arazi kiraladım. Bu anlamda çok mutluyum. Çünkü 10 yıl boyunca istediğim gibi üretim yapabileceğim. İdeallerim ve hayallerim çok farklı yönde değişti ve gelişti."

Erol, tıbbi ve aromatik bitkiler için gerekli gübre veya destek için yine fide atıkları, otlar ve yiyeceklerden posalar ürettiğine dikkati çekerek, "Atık olan fidelerden damıttığım suları yine bitkilerime gübre ve böcekleri kaçırıcı etki olarak veriyorum. Bunun dışında bahçeden topladığım atık ot, yaprak, dal parçası gibi atıkları kompost haline getiriyorum ve bitkilerime toprak gibi kullanıyorum. Böylece bitkileri kimyasal kullanmadan beslemiş oluyorum." diye konuştu.