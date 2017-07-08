Tıbbi Sekreterler Dernek Çatısı Altında Toplandı

Diplomalı Tıbbi Sekreterler Derneği, 1. Olağanüstü Genel Kurulu'nu 1 Temmuz Cumartesi günü Eskişehir'de gerçekleştirdi. İstiklal Marşı ile başlayan kurulun açılış konuşması, dernek başkanı Süleyman Uyanık tarafından yapıldı. Geçici Yönetim Kurulu'nun aklanması, faaliyet raporunun sunulması ve yeni yönetimin seçilmesinin ardından Yönetim Kurulu Başkanı olarak yeniden seçilen Süleyman Uyanık, dernek olarak öncelikli hedeflerinin bölümün tekrar itibar kazanması, 4/A'lı ve sözleşmeli alımlarla 100 bine yaklaşan mezun sayısının eritilmesi, açık ve uzaktan eğitim fakülteleri sonucu mezun sayısındaki yığılmanın önüne geçilebilmesi için çalışmalar yapılması ile hizmet alımlarında derneğin ve derneğe destek olan tıbbi sekreterlerin mücadeleleri sonucu Sağlık Bakanlığının çıkarmış olduğu genelgenin uygulanması konusunda bakanlığın yükünü hafifletmek olduğunu dile getirdi. Uyanık, diplomalı tıbbi sekreterlerin Türkiye'nin bütün illerinde aktif bir şekilde mücadele etmesi, genelgenin takipçisi olması, genelgeye uymayan genel sekreterliklerin denetlenmesi, şikayetlerin bir sonuç alınıncaya kadar gerekli yerlere ısrarla yapılması gerektiğini söyledi ve yeni yönetimin hayırlara vesile olmasını diledi.



(İHA)