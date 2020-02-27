Tıbbi maskede fiyat patlaması

27.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:50

Koronavirüs nedeniyle maske gibi tedbir amaçlı kullanılan ürünler karaborsaya düştü. Satıcılar ürün temininde sıkıntılar yaşadıklarını belirterek 5 liraya aldıkları maskeleri 70-80 liraya alabildiklerini söylediler.



İlk olarak Çin'de görülen ve birçok ülkeye hızla yayılan Koronavirüs tehlikesi maske gibi koruyucu ürünlerin de karaborsaya düşmesine neden oldu. İstanbul'da eczacılar ve medikaller maskelerin temin edilmesi konusunda sıkıntı yaşadıkları gözlendi. Vatandaşlar maske bulmakta zorlanırken, medikal ve eczaneciler fahiş fiyatlardan dolayı satmakta zorlanıyorlar.



Maskelerin çok yüksek fiyatlara satıldığını ifade eden medikal ürün satıcısı Ramazan Budak, "Koronovirüs'ün birçok ülkeye yayılmasıyla maske karaborsaya düştü. Piyasayla alakası olmayan kişiler dahi maske işine girdi. 5 liraya aldığımız 1 kutu maskeyi şuan 150 liraya alabiliyoruz. Maske eskiden medikal sektörünün sattığı üründü, şimdi ise ürünün kimin elinde olduğunu dahi bilemiyoruz." dedi.



"Maske satışlarını ranta çevirmek isteyenler var"



Maske satışlarını karaborsada ranta çevirmek isteyenler olduğunu belirten Eczacı Şafak Çoban ise "50'li pakette 2 katlı maskeyi 8 liraya alıyorduk, şuan güncel fiyatı 80 lira oldu, bu sebeple almamaya karar verdik. Maske teminatında ve fiyatında sıkıntılar yaşıyoruz. Hastalar dışında bize farklı sektördeki insanlar geliyor, maske almak istiyorlar. Çok miktarda maskeyi satın alıp karaborsa satış yapmak istiyorlar. Maske satışlarını ranta çevirmek isteyenler var." ifadelerini kullandı.



"Ortaya çıkan durum hem vatandaşı hem eczacıları mağdur etti"



Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, halkın endişesini, ranta ve fırsatçılığa dönüştürenlere yönelik mücadele verilmesi ve cezai yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi.



Çolak, "Henüz ülkemizde virüse rastlanmadığını ve bunun yanı sıra olası durumlara karşı gerekli önlemlerin alındığı yetkililer tarafından belirtiliyor. Tüm dünyayı saran endişe, vatandaşlarımıza da yansımış durumda. Ancak vatandaşımız maske ve çeşitli dezenfektanlar gibi tedbirlere ulaşmakta sıkıntı çekiyor. Aynı şekilde eczacılarımız da bu ürünleri temin etme noktasında güçlük yaşıyor. Ortaya çıkan durum hem vatandaşı hem eczacıları mağdur etti. Bu noktada hazırlıksız yakalandığımızı söyleyebilirim. Bu tarz risklerin her zaman yaşanabileceği gerçeğinden hareket etmeli ve geleceğe yönelik güçlü önlemler almalıyız. Öte yandan, internette Koronavirüs'ten koruduğu iddia edilen pek çok maskenin fiyatlarında fahiş fiyat artışları söz konusu. Halkın endişesini, ranta ve fırsatçılığa dönüştürenlere yönelik mücadele verilmesi ve cezai yaptırımlar uygulanması gerektiğine inanıyoruz." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA