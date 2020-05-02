Tıbbi koruyucu malzemeleri yurt dışına kaçıracaklardı

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin, İstanbul Muratbey Gümrük Sahası'nda gerçekleştirdiği operasyonda, yurt dışına kaçırılmak istenilen 760 bin adet cerrahi maske, 1 milyon 310 bin adet eldiven ve 8 bin 200 adet koruyucu tulum ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin, İstanbul Muratbey Gümrük Sahası'nda gerçekleştirdiği operasyonda, yurt dışına kaçırılmak istenilen 760 bin adet cerrahi maske, 1 milyon 310 bin adet eldiven ve 8 bin 200 adet koruyucu tulum ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Muratbey Gümrük Sahası'nda, şüpheli bulunan TIR'ı takibe aldı. Plastik mutfak eşyası taşıdığı beyan edilen yabancı plakalı TIR, riskli olarak değerlendirilip, X-Ray cihazına sevk edildi. Yapılan taramada şüpheli yoğunluğa rastlanan TIR, hangara çekildi. TIR'da yapılan aramada, kaçak olarak yurt dışına götürülmek istenilen 760 bin adet cerrahi maske, 1 milyon 310 bin adet eldiven ve 8 bin 200 adet koruyucu tulum ele geçirildi.

Ayrıca, 190 çift ayakkabı, 81 adet çanta ve 6 bin 195 adet tekstil ürünü bulundu. Gümrüklenmiş değeri 1 milyon 170 bin TL olan kaçak eşya ile TIR'a el konuldu. Soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA