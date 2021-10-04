"Tıbbi Enflasyon Artıyor Hastaneler Zorda"
Sağlık Bakanlığı 2020 sağlık istatistiklerini yayımladı.
Sağlık Bakanlığı 2020 sağlık istatistiklerini yayımladı. Türkiye'de sağlık sektörünün nicelik olarak büyümesi, sağlık kalitesinde artışı beraberinde getirdi mi? Sağlık Bakanlığı'nın rakamlarını, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Simten Malhan VOA Türkçe'ye değerlendirdi
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Son dakika haberi! Türkiye'de 27 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde konuştu Açıklaması