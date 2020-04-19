Tıbbi Cihazları Solunum Araçlarına Dönüştürmek Mümkün Son zamanlarda büyük bir ihtiyaç duyulan tıbbi cihazları solunum araçlarına dönüştürmek sanıldığından daha kolay olabilir.

Son zamanlarda büyük bir ihtiyaç duyulan tıbbi cihazları solunum araçlarına dönüştürmek sanıldığından daha kolay olabilir. Solunum cihazları ile ilgili yetersizlik belki de bu yöntem sayesinde aşılacak.

Dünya genelinde milyonlarca kişiye bulaşan ve yüz binlerce insanın ölümüne neden olan Koronavirüs salgını hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. Bu virüse yakalanan hastalarda en çok görülen belirtiler büyük zorluklar yaşatabiliyor. Örneğin akciğerlere saldıran bu virüs solunum yetersizliğine neden oluyor. Bu nedenle birçok kişi nefes alıp vermede güçlük çektiği için solunum cihazlarına ihtiyaç duyuyor. Ancak solunum cihazı temin etmek sanıldığı kadar kolay bir iş değil.

Tıbbi cihazları solunum araçlarına yazılımla dönüştürmek zor değil

Birçok hastane, ventilatör eksikliği nedeniyle zor günler geçiriyor. Buna rağmen daha düşük seviyeli sürekli pozitif havayolu basıncı (CPAP) cihazları ventilatörlerle aynı performansı göstermekte çok zorlanıyor. İşte tam da bu nedenden dolayı, depolarda ya da dolaplarda beklemeye terk edilen cihazlarla ilgili yeni bir yol bulundu.

Trammell Hudson, birçok hastane tarafından tercih edilen CPAP cihazı olan AirSense 10 üzerinde çeşitli araştırmalar gerçekleştirdi. Tepkilere rağmen cihazın yazılımında halihazırda ventilatör olmasını sağlayacak birçok işlevin olduğu iddia ediliyor. Başka bir şirket tarafından tasarlanan AirSense 10, 700 dolar civarında. Uyku apnesi tedavisi için tercih edilen bu cihazlar, küçük bir yazılım değişikliği ile birlikte solunum cihazlarına dönüşebiliyor. Bunun için bir yama atmak yeterli. Şimdilik yapılan testler devam ediyor ve eğer bu doğruysa, ilerleyen zamanlarda basit tıbbi cihazlar hastalar için vantilatör olarak kullanılabilir.