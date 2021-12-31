Tıbbı cihaz sektörünün beklediği ödemeler yapıldı

TIBBİ cihaz sektörünün bir süredir kamu ve üniversite hastanelerinden tahsil edemediği ödemelerin yapıldığı açıklandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Medikal Meclis Başkanı Levent Mete Özgürbüz, Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemal Yaz ve Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Metin Demir, ortak açıklama yaparak tıbbi cihaz sektörünün beklediği ödeme sorununun çözüldüğünü duyurdu. Sektörün, uzun süredir kamu ve üniversite hastanelerinden tahsil edemediği alacakları nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadığının hatırlatıldığı açıklamada, "Yaşamış olduğu mağduriyetlerin giderilmesine fırsat verecek kaynağı oluşturarak, ödenek tahsisini sağlayan ve sektöre ödenmesini temin eden; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e teşekkür ediyoruz. Bundan böyle, sektörümüzün ödeme sorunu ile karşılaşmaması için, sürdürülebilir ödeme sisteminin işletilmesine önemli destek ve katkı sağlayacaklarına olan inancımızın güçlendiğini belirtmek istiyoruz" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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