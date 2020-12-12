Tıbbi cihaz desteğinde bulunanlara teşekkür belgesi verildi
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Tıbbi cihaz desteğinde bulunanlara teşekkür belgesi verildi

12.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 12.12.2020 01:02
Tıbbi cihaz desteğinde bulunanlara teşekkür belgesi verildi

Karabük'te, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele süresinde İl Sağlık Müdürlüğüne; PCR test cihazı, yüksek akışlı oksijen cihazı ve hasta başı monitör kazandıran Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), Karabük Özel Sektör Demir-Çelik Haddecileri Derneği, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.

Karabük'te, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele süresinde İl Sağlık Müdürlüğüne; PCR test cihazı, yüksek akışlı oksijen cihazı ve hasta başı monitör kazandıran Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), Karabük Özel Sektör Demir-Çelik Haddecileri Derneği, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR), Boskay Metal, Öz Metal Demir Çelik ve Sönmezler Madencilik firmalarına teşekkür belgesi verildi.

Valilik makamında gerçekleşen teşekkür belgesi takdim töreninde konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, "Ülkemiz, tüm dünyayı etkisi altına ala Covid-19 salgınına karşı mücadelede devleti ve milletiyle takdire şayan bir çalışma örneği sergilemiş, iş insanlarımız, sanayicilerimiz ve meslek kuruluşlarımızın da desteği ile salgının kontrol altına alınmasında büyük yol kat edilmiştir. Bu mücadelemizde, hastalığın teşhisinde ve tedavisinde büyük öneme haiz tıbbi cihazları ilimize kazandırarak halk sağlığımıza vermiş olduğunuz kıymetli desteğiniz için müteşekkir olduğumu bildirir, çalışmalarınızda sağlık ve esenlikler dilerim" dedi.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ile Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Nihat Yılmaz'dan yer aldığı törende, TSO Başkanı Mehmet Mescier'e, Karabük Özel Sektör Demir-Çelik Haddecileri Derneği Başkanı Pehlivan Baylan'a, KARDEMİR A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altundağ'a, Boskay Metal Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bostancıoğlu'na, Öz Metal Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztürk ile Sönmezler Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sönmez'e teşekkür belgesini takdim eden Vali Gürel, toplumsal dayanışmaya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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