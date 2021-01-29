"Tıbbi bitkilerle ilgili doğru bilinen yanlışlar" eğitimle anlatılacak

Antalya'da çevrim içi düzenlenecek "Tıbbi Bitkiler Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar" konulu eğitim için 14 ülkeden 2 binin üzerinde başvuru yapıldı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde tarımsal eğitimi sürdürmek amacıyla başlatılan "Pandemi Günlerinde Tarım Programı" kapsamında 100 binin üzerinde kişiye eğitim verildi.

Program çerçevesinde Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İrem Tatlı Çankaya, çevrim içi olarak 6-7 Şubat'ta "Tıbbi Bitkiler Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar" başlıklı eğitim verecek.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yaptığı açıklamada, eğitime başvuru sayısının 2 bini geçtiğini, Almanya, Avusturya, Belçika, İngiltere, Katar başta olmak üzere 14 ülkeden başvuruların yapıldığını belirtti.

Çandır, zoom ve youtube üzerinden takip edilebilecek ücretsiz eğitimde etnobotanik, tıbbi bitkilerin temini ve bilimsel olarak değerlendirilmesi, geleneksel bitkisel tedavi ürünleri, kalite, etkinlik ve güvenlik konularında eğitim verileceğini aktardı.

"Farkındalık yaratmak istiyoruz"

Tıbbi bitkilerin önemine işaret eden Çandır, "Salgın döneminde tıbbi aromatik bitkilere talep arttı. Bu konuda farkındalık yaratmak istiyoruz. Doğru bilinen yanlışlar konusunda bilinci artırmak için tıbbi aromatik bitkilerle ilgili eğitim programı düzenliyoruz." ifadesini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da salgın sürecinde tarımla ilgili eğitim programlarını sürdürdüklerini, tıbbi aromatik bitkilerle ilgili eğitime yurt dışından da yoğun talep olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız