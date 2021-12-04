Tıbbi bitkiler zararsızdır diye yanılgıya kapılmayın

ATATÜRK Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Tıbbi Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zühal Güvenalp, havaların soğumasıyla çokça tüketilen tıbbi bitkilerle ilgili uyarıda bulunarak, "Tıbbi bitkileri kullanırken kesinlikle doğaldır, zararsızdır şeklinde yanılgıya kapılmayın. Bitkiler de kimyasal bileşenler taşırlar. Önerilen dozlarda, önerilen sıklıkta kullanılmaları gerekir" dedi.

Havaların soğumasıyla vatandaşlar hastalıktan korunup bağışıklık sistemini güçlendirmek için tıbbi bitkileri tüketmeye başladı. Soğuk algınlığı başta olmak üzere günlük rahatsızlıkların tedavisi için kullanılan tıbbi bitkiler konusunda Prof. Dr. Zühal Güvenalp uyarıda bulundu. Bitkisel ürünlerin kış mevsiminin vazgeçilmezi olduğunu belirten Güvenalp, "Hastalıktan korunmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla tıbbi bitkileri tüketmeye başladık. Tıbbi bitki kullanımından fayda da görebiliriz, zarar da görebiliriz. Onun için dikkat etmek lazım. Tıbbi bitkileri kullanırken kesinlikle 'bitkidir, zararsızdır' şeklinde yanılgıya kapılmasın kimse. Bitkiler de kimyasal bileşenler taşırlar. Önerilen dozlarda, önerilen sıklıkta kullanılmaları gerekir. Eğer bir bitkisel ürünü tıbbi amaçlı kullanacaksak, bunun uzmanlar tarafından analizlerinin yapılmış, etkinliği, kalitesi ve güvenilirliği kanıtlanmış ve uygun şekilde ambalajlanmış olmasına dikkat etmeliyiz. Açıkta satılan şekliyle almamalıyız. Tüm analizleri yapılmış bitki ve bitkisel ürünleri eczaneden almayı tercih etmeliyiz" " diye konuştu.

"Soğuk algınlığına karşı hazırlanacak çayın içine ıhlamur veya mürver konulabilir. Üst solunum yolu hastalıklarında vücut direncini artırmak için ekinezya, enfeksiyona karşı tıbbi papatya, balgam söktürücü olarak da meyan kullanılabilir. Ebegümecini boğaz yangısını rahatlatmak, Rosa canina olarak bilinen kuşburnu meyvesini C vitamini içeriğinden dolayı, rezeneyi balgam söktürücü olarak çaylara katabiliriz. Anason meyvesi de üst solunum yolu hastalıklarına karşı hazırlanan çaylarda bulunabilir. Melisa rahatlatıcı olarak çayların bileşimine girebilir. Çaylarda renklendirici olarak da bazı bitkileri kullanırız. Hibiskus hem renklendirici hem de yine solunum yolu hastalıklarına karşı kullanılabilecek bir bitkidir. Yapılacak bitki çaylarında bunların hepsi bir arada kullanılacak diye bir şey yok. Duruma göre seçilecek tıbbi bitkilerle formülasyonlar hazırlanabilir."