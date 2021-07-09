Tıbbi Bitki Yetiştiriciliği Kursu'na katılanlar sertifikalarını Başkan Atabay'dan aldı
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Tıbbi Bitki Yetiştiriciliği Kursu'na katılanlar sertifikalarını Başkan Atabay'dan aldı

Tıbbi Bitki Yetiştiriciliği Kursu'na katılanlar sertifikalarını Başkan Atabay'dan aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Didim Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan Tıbbi Bitki yetiştiriciliği kursuna belediye personelinin katılmasına öncülük eden Başkan Atabay, kursa katılan personelin sertifikalarını verdi.

Didim Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan Tıbbi Bitki yetiştiriciliği kursuna belediye personelinin katılmasına öncülük eden Başkan Atabay, kursa katılan personelin sertifikalarını verdi.

Geçtiğimiz aylarda Didim Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu'na belediye personeli katılım gösterdi. Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapan personelin tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin inceliklerini öğrenilmesi için Tıbbi Bitki Kursu hayata geçirildi. Eğitime katılan personeller kursu başarı ile tamamlarken, sertifikalarını Didim Lavanta Festivali alanında, Başkan A. Deniz Atabay'ın ve Didim Halk Eğitim Müdürü Nuri Öner'in ellerinden aldı. - AYDIN

Tıbbi Bitki Yetiştiriciliği Kursu'na katılanlar sertifikalarını Başkan Atabay'dan aldı
Tıbbi Bitki Yetiştiriciliği Kursu'na katılanlar sertifikalarını Başkan Atabay'dan aldı
Tıbbi Bitki Yetiştiriciliği Kursu'na katılanlar sertifikalarını Başkan Atabay'dan aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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