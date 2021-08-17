TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİNE KAVUŞUYORUZ

Adıyaman Belediyeler Birliği tarafından, şehrin önemli bir ihtiyacının daha karşılanması için adımlar atıldı.

Adıyaman Belediyeler Birliği tarafından, şehrin önemli bir ihtiyacının daha karşılanması için adımlar atıldı.

Her geçen gün büyüyen ve gelişen Adıyaman'ın ihtiyaçlarını bir bir gidermek için çalışmalarını yürüten Adıyaman Belediyeler Birliği, önemli bir projenin daha ihalesini gerçekleştirdi.

Başkanlığını Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ın yaptığı Adıyaman Belediyeler Birliği, daha önce çevre illere gönderilerek uygun şekilde berteraf edilmesi sağlanan ilimiz genelindeki sağlık hizmetlerinin üretimi sonucu oluşan tıbbi atıkların bundan sonra şehrimizde berteraf edilmesi için Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nin ihalesini gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili sorumlularla bir araya gelen Başkanımız, proje ile ilgili şu bilgileri verdi: "Adıyaman Belediyeler Birliği olarak çevreye duyarlılık ilkeleri arasında yer alan 'yaşanabilir bir dünya, gelecek nesillerin güvenle yaşayabileceği bir yaşam oluşturabilmek' için hizmet ve faaliyetlerimizi görev ve sorumluluk çerçevesinde halkımızı yaşanabilir ve gelecek nesillerin güvenle yaşayabileceği bir yaşam alanı oluşturabilmek, çevre ve yaşam değerlerine saygınlığı farkındalığıyla, atık çöp miktarını azaltmaya yönelik, üretim aşamasında ortaya çıkan tüm atıkları çevreye kazandırıp ve ürün israfını önleyip, sürdürülebilir bir geri dönüşümün önemine odaklı, çevre koruma politikalarını desteklemekteyiz. İlimiz genelindeki sağlık hizmetlerinin karşılanması sonucu oluşan tıbbi atıkların, diğer atıklardan ayrı toplanıp ve uygun şekilde bertaraf işlemi yaklaşık 12 yıldır çevre illerde bulunan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesislerine nakledilmek suretiyle bertaraf işlemi gerçekleştirilmektedir. Sağlık alanındaki önemli ilerlemeler, nüfus ve sağlık tesislerinin sayısı ile büyüklüğünün artması, bakım hizmet kalitesinin yükselmesi, tek kullanımlık tıbbi ürünlerin çoğalması, tıbbi atık üretim oranlarında bir artışa neden olmuştur. Sağlık çalışanları, hastalar ve halkın sağlığının korunması açısından tıbbi atıklar, atık döngüsü içinde üretildikleri andan son uzaklaştırma aşamasına kadar doğa ve çevremizin korunması, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde çevre duyarlılığı konusunda hassasiyetle sürecin sistemli bir yaklaşımla yönetmek üzere Adıyaman Belediyeler Birliği Başkanlığı olarak, birliğimize tahsisli ilimiz merkez Kayaönü mevkiinde bulunan arazinin 3 bin metrekarelik alan üzerine Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi kurularak toplama ve işletme işi 24 Haziran 2021 yapılan ihale sonrasında İN-TE İnş. Tes. Taah. San. Tic. A. Ş. uhdesinde kalmıştır. Sterilizasyon Tesisi'nin yapım ve işletim ihalesi, kurum öz kaynakları kullanılmadan, gelir getirici ihale modeli ile gerçekleştirildi. İhale şartnamesi hükümleri gereği, yaklaşık bir yıl içerisinde tamamlanıp halkımızın hizmetine kazandırılacaktır. Bu Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi kurulumunun gerçekleşmesine müteakip tıbbi atıkların, halk sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde lisanslı araçlarla toplama, taşıma sistemi oluşturularak Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde sterilizasyon işlemine tabi tutularak akabinde mevzuata uygun bir şekilde bertarafı gerçekleştirilecektir. İlimize hayırlı olsun. "

Kaynak: Habermetre