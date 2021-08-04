Tıbbi atık kamyonu seyir halindeyken alev aldı
Hatay'da seyir halinde motor bölümünden alev alan tıbbi atık toplama kamyonu yandı.
Hatay'da seyir halinde motor bölümünden alev alan tıbbi atık toplama kamyonu yandı.
Olay, Antakya İskenderun karayolunda meydana geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait 06 PVD 71 plakalı tıbbi atık toplama kamyonu, Kıcı mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden şoför, aracı yol kenarına çekip yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kamyon kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı