Tıbbi Aromatik Bitkilerde Uygulamalı Hasat Eğitimi tamamlandı

Kastamonu'da "Tıbbi Aromatik Bitkilerde Hasat Eğitimi" uygulamalı olarak gerçekleşti.

Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, uygulama programının açılışında yaptığı konuşmada, doğal ürünlere yönelik yönelimin her geçen gün arttığına işaret etti.

Bu durumun pazarı genişleteceğine inandığını vurgulayan Küçük, "Pazarın genişlemesi, çeşitlenmesi mümkün olduğu sürece bu ürünlere talep, talep oldukça da yetiştirici sayısının artacağını tahmin ediyoruz. Üniversite olarak tüm imkanlarımızla destek olmaya çalışacağız. Baştan beri Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürümüzün sonuna kadar desteğini gördük kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin tıbbi aromatik bitkilerin yoğun olduğu bir ülke olduğunu aktaran Küçük, şunları kaydetti:

"Türkiye tıbbi aromatik bitkiler noktasında çok zengin bir ülke, artık zamanı geldi birçok değerimizi ekonomiye kazandırmamız gerekiyor. Kazandırabilmek için önceden bunun farkındalığını göstermemiz, eğitimini vermemiz gerekiyor. Biz de bölgesel kalkınma anlamında ihtisas üniversitesi olarak paydaşlarımızla ciddi adımlar atmaya çalışıyoruz. Tıbbi aromatik bitkilerin ekonomiye kazandırılmasında uygulamalı olarak yapılan yetiştirme, bakım ve hasat eğitimini başarıyla tamamlayan 20 kişi yetiştirici olarak hazır durumda. Kendilerini tebrik ediyoruz. Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılardan tıbbi aromatik bitki bahçe kurma taleplerinin olduğunu görmek bizleri son derece memnun ediyor. Bu konuda kendilerini her zaman destekleyeceğimizi ifade etmek isteriz. Eğitimde emeği geçen Üniversitemiz çalışanlarına, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğümüze ve katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum."

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ise konuşmalarında, aromatik bitki üretimine her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından, Orman Fakültesi öğretim üyeleri Kerim Güney, Miraç Aydın ile Ziraat Yüksek Mühendisi Neriman Delge, Ziraat Mühendisi Ömür Onur tıbbi aromatik bitki hasat eğitimi hakkında eğitime katılan vatandaşlara teknik bilgiler verdi.

Programın sonunda uygulamalı eğitime katılanlara teşekkür edilerek, katılım belgeleri takdim edildi.

Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen "Tıbbi Aromatik Bitkilerde Hasat Eğitimi" uygulaması programına, Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü akademisyenleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile yerel halk katıldı.