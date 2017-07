Tıbbı Adaçayı İçin Tarla Günü

Battalgazi İlçesine bağlı Alacakapı Mahallesinde demonstrasyon alanında dikili tıbbi Adaçayı fidelerinin hasadının yaklaşması nedeniyle tarla günü düzenlendi.



Alacakapı Mahallesinde Adem Ataş ait 500 metrekare demonstrasyon alanında dikili 4 bin adet tıbbi Adaçayının fidesinin hasadının yaklaşması nedeniyle Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından tarla günü düzenlendi.



Tarla gününe Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü vekili Tahir Macit, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Selahattin Günci, Z, İlçe Müdürler ile teknik personeller ve çiftçiler katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü vekili Tahir Macit, Malatya'da Kayısı ağırlıklı bir tarım yapıldığını belirterek, "Malatya tarım ekonomisi kayısıya dayalı. Fakat Malatya'da kayısı her bölgede ekonomik olarak yetişmiyor, bazı bölgelerde her yıl meyve verdiği halde, bazı bölgelerde 3-4 yılda bir meyve veriyor. Kayısı Malatya için ana vatan edinmiş bir ürün, dolayısıyla iklim şartlarından fazlasıyla etkileniyor. Bu nedenle Kayısının olmayacağı alanlarda ürün çeşitliliğini geliştirmek için farklı türleri Malatya'ya kazandırmaya çalışıyoruz. Bugün de Malatya'mızda Tıbbi Adaçayı hasadı için buradayız. Tıbbi Aromatik Bitkilerin Malatya'da denemesi 2-3 yıldır devam ediyor "diye konuştu.



Bu sene de farklı türlerde 4 ayrı türde deneme yaptıklarını ifade eden Macit," .Özellikle Kayısının ekonomik olarak yetişmediği çukur alanlarda bu tür Marjinal ürünlere yönelmemiz gerekiyor. Biz bu denemeleri çiftçi bahçelerde deneme amaçlı yetiştiriyoruz. Bütün fidesini kurutma sistemini çiftçilerimize bakanlık desteğiyle devlet destekli olarak veriyoruz. Yeni ürün olduğu için çiftçilerimiz tarımı bilmiyor, bu konuda teknik elemanlarımız sürekli çiftçilerimizi eğitmen, yetiştirmelerinde yardımcı olmak amacıyla çiftçilerimize destek veriyor. Malatya'mızın Kayısıya dayalı ekonomisini çeşitlendirmek için Malatya Kayısıdan vazgeçmeyeceğiz ancak Kayısının olmadığı alanlarda tarım çeşitliliği artırmak için bu tür denemelerimiz devam ediyor. Buradaki denemeleri görmek için çiftçimizin bahçesindeyiz. Bize gelirini, kayısıya oranla ne kadar olduğunu tespit etmek için hasat edip, kurutup, tartıp bunu yayın olarak vereceğiz. Tıbbi Aromatik Bitkiler son zamanlarda bazı hastalıklar için destek tedavisi için kullanıyor" şeklinde konuştu



Malatya'nın tıbbi Aromatik bitkilerin şartları çok uygun olduğunda ifade eden Macit," Özellikle Tıbbi Ada çayının, bölgemizde doğal olarak yetiştiği için Aroması, lezzeti ve içeriğiyle çok iyi durumda. Özellikle Malatya'da kayısının olmadığı don tabanlı çukurlu sulu arazilerde bu tür bitkileri yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Çiftçilerimize bu konuda İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelip bilgi alarak bu tür ürünlere yönelebilirler. İlk denememiz Tıbbi Adaçayı için 500 metre karelik bir alanda yapıldı. Daha sonra bundan iyi bir sonuç alındığı takdirde bunu yaygınlaştıracağız. Tıbbi Adaçayı çok yıllık bir bitkidir. Yılda iki kez biçilemiyor. Bu ilk biçimimiz oldu. Biçildikçe filizleniyor, bir yıl sonraki biçimlerde daha fazla verim alınabiliyor" diye konuştu



Çiftçi Adem Ataş ise," Ben daha önce kayısı işi ile uğraşıyordum. Kayısı burada 3-4 yılda bir tutuyordu, tuttuğu zamanda para etmiyordu. Onun için kayısılarımı kökünden söktüm, şuan ise tarıma dayalı işler yapmaktayım. Adaçayı, nane gibi bitkileri de Tarım Müdürlerimizin sayesinde öğrendik ve bunların çeşitlerini arttırmaya çalışıyoruz. Burada ayrıca patlıcan, örtü altı kabak ekiyorum, daha önce de karanfil ürününü yetiştirdik. Bakımı çok zor değil, sadece bir çapası, biçimi var. Kayısı gibi zor değil, inşallah emeğimizin karşılığını alırız. Böyle şeyleri denemek benim için her zaman ayrıcalıklı olmuştur. Burada çalışmalarımız sürerken İlçe Müdürlüğümüzden arkadaşlarımız bizlere yardımcı oluyorlar"



İfadelerini kullandı. - MALATYA