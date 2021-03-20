Tiago Lopes, Yukatel Denizlispor'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti
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Tiago Lopes, Yukatel Denizlispor'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti

20.03.2021 19:23 | Son Güncelleme: 20.03.2021 19:26
Tiago Lopes, Yukatel Denizlispor'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un kulüp asbaşkanı Ali Fırat, oyuncuları Tiago Lopes'in sözleşmesini tek taraflı feshettiğini bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un kulüp asbaşkanı Ali Fırat, oyuncuları Tiago Lopes'in sözleşmesini tek taraflı feshettiğini bildirdi.

Ali Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 32 yaşındaki oyuncunun iki maaşını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı feshettiğini ve kentten ayrıldığını duyurdu.

Portekizli oyuncu, 1 Temmuz 2019'da yeşil-siyahlı takımla 2 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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