İtalyan basını, tarafların el sıkışmaya yakın olduğunu aktarırken, transferin kısa süre içinde açıklanmasının beklendiğini yazdı. Tiago Djalo kimdir? Tiago Djalo kaç yaşında, mevkisi ne?

TİAGO DJALO KİMDİR?

9 Nisan 2000 doğumlu ve 1,90 boyundaki Djaló, stoper mevkisinin yanı sıra gerektiğinde sağ ve sol bekte de oynayabiliyor. Futbola Sporting Lizbon altyapısında başlayan genç savunmacı, 2019'da Milan'a, ardından Lille'e geçti. Fransa'da Ligue 1 şampiyonluğu yaşadıktan sonra 2024 yılında Juventus'a transfer oldu.

Geçtiğimiz sezonu Porto'da kiralık olarak geçiren Djaló, 17 resmi maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. Profesyonel kariyerinde toplamda 156 resmi karşılaşmaya çıkan futbolcu, 6 gol ve 2 asist üretti. 2024 yılında ise ilk kez Portekiz A Milli Takımı'nda sahaya çıktı. Güncel piyasa değeri yaklaşık 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.

SAĞLIK DURUMU

Djaló'nun kariyerindeki en büyük sakatlık, 2022–23 sezonunda yaşadığı ön çapraz bağ kopması oldu. Yaklaşık 300 gün sahalardan uzak kalan oyuncu, 47 maçı kaçırdı. 2023–24 döneminde ise antrenman eksikliğine bağlı olarak kısa süreli forma giyemedi. Ancak 2024–25 sezonunda herhangi bir sakatlık yaşamadan istikrarlı bir şekilde sahada yer aldı. Oyuncu, transfer sonrası yaptığı açıklamalarda dizinin tamamen iyi durumda olduğunu belirtmişti.