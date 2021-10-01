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TİAD Yönetim Kurulu Başkanlığına Fatih Varlık yeniden seçildi

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
TİAD Yönetim Kurulu Başkanlığına Fatih Varlık yeniden seçildi

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına Fatih Varlık yeniden seçildi.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına Fatih Varlık yeniden seçildi.

TİAD'dan yapılan açıklamaya göre, sanayide ana imalat aracı olarak kullanılan ve "makineleri yapan makineler" olarak tanımlanan takım tezgahları sektörünün çatı kuruluşu TİAD, 21'inci Olağan Genel Kurulu toplantısında 22'nci dönemde görev alacak yeni yönetim kurulunu belirledi.

TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık yeni dönemde de derneğin yönetim kurulu Başkanı olarak göreve devam edecek.

"Sektörümüzü her zaman bir adım ileri taşıdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Varlık, takım tezgahları sektörü olarak Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan kritik sektörleri bünyelerinde barındırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dernek olarak, sektörlerin ülke ekonomisinin ve ihracatın gelişimi için önemli bir misyonu olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda bulunduğumuz her ortamda sektörümüzün sorunlarının çözülmesi adına adımlar attık. Toplantılar, webinarlar, fuarlar düzenleyerek sektörümüzü her zaman bir adım ileri taşıdık. Resmi ziyaretlerimizle kamunun sektör sorunlarımızdan haber dar olmasını sağladık. İletişim çalışmalarımızla kamuoyunda sektörümüz adına farkındalık yarattık. Her platformda sektörümüzün sorunlarını anlattık, sesi olduk. Bundan sonraki dönemde de sektörümüzü, hak ettiği noktaya taşıyana kadar durmaksızın çalışacağız.

Tüm bu çalışmalarımızla sektörümüz adına son derece başarılı sonuçlar elde ettik. Yeni dönemde de çalışmalarımızı hızlandıracağız. Gerek sektör temsilcilerimiz gerek kamunun, sektörümüzün ilerlemesi adına atması gereken adımlarda her zaman üzerimize düşeni yapacağız. En büyüğünden en küçüğüne kadar sektör temsilcilerimizin sorunlarını masaya yatırmaya, kamu ve sektörü ortak noktada buluşturmaya devam edeceğiz. Sektörümüzü teknoloji, çevre, otomasyon ve insan kaynağı başta olmak üzere birçok konuda standartların çok üzerine çıkaracak tüm adımları üyelerimizle birlikte atacağız."

Bu arada, TİAD'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Murat Akyüz, Yönetim Kurulu Sayman Üyeliğine Barış Güleryüz, TİAD Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Mustafa Kızılcık, Cem Şirolu, Nihan Dirin ve Tarkan Demiral seçildi.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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Haber: TİAD Yönetim Kurulu Başkanlığına Fatih Varlık yeniden seçildi - Haberler Ekonomi
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