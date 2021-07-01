TİAD'dan "Gümrük Vergisi teşvik kararı yeniden gözden geçirilsin" önerisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TİAD'dan "Gümrük Vergisi teşvik kararı yeniden gözden geçirilsin" önerisi

TİAD'dan 'Gümrük Vergisi teşvik kararı yeniden gözden geçirilsin' önerisi
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Takım tezgahları sektörünün çatı kuruluşu Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TİAD), geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yeniden gözden geçirilmesi talebini...

Takım tezgahları sektörünün çatı kuruluşu Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TİAD), geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yeniden gözden geçirilmesi talebini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunduğu bildirildi.

TİAD açıklamasına göre, 29 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile takım tezgahları başta olmak üzere birçok makine için Gümrük Vergisi yatırım teşviki kapsamından çıkarıldı. TİAD, kararın yeniden gözden geçirilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

"Bu karar ihracat pazarlarımızı tehlikeye sokacak"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TİAD Başkanı Fatih Varlık, "Söz konusu karar takım tezgahları kullanarak üretim yapan otomotiv, beyaz eşya, kalıpçılık, medikal ve savunma gibi Türkiye'nin ekonomisini sırtlayan ve yılda 60 milyar dolar civarında ihracat yapan lokomotif sektörlerin yatırım ve üretim maliyetlerini yüzde 10 ila 20 arasında artıracaktır. Bu durum uluslararası pazarda fiyat avantajı ile rekabet ettiğimiz ülkelere karşı elimizi zayıflatacak ve ihracat pazarlarımızı tehlikeye sokacaktır. Bununla birlikte pandemi döneminde Avrupa, Çin ve Hindistan'dan ülkemize kayan siparişleri kaybetmemize de sebep olacaktır." ifadelerini kullandı.

"İthalatın önüne geçen bir karar olamayacağı düşüncesindeyiz"

Makine türlerinin yatırım teşvik düzenlemesi kapsamında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Varlık, şunları kaydetti:

"Ülkemizde üretimi yok denilecek düzeyde olan ve ihtiyacın ithalat ile karşılanmak zorunda olduğu yatay işleme merkezi, dik işleme merkezi, tornalama merkezi, takım bileme tezgahları, taşlama tezgahları gibi makine türlerinin yatırım teşvik düzenlemesinde yeniden değerlendirmeye alınması ve teşvik düzenlemesi kapsamının dışına alınması gerekiyor. Alınan bu kararın, ithalatın önüne geçen bir karar olamayacağı düşüncesindeyiz. Yatırımcının ihtiyacı olan ve ülkemizde üretilemediği için ithalatı kaçınılmaz olan makine ve teçhizat, alınan bu kararla yerlileşmeyecek olup, ithalatın yapıldığı ülkenin, Gümrük Vergisi olan bir ülkeden, AB ülkelerine ve Serbest Ticaret Anlaşması olan başka bir ülkeye kayması şeklinde sonuçlanacaktır. Haksız rekabet, hatta fiyatlarda artış gibi etkenlerle karşı karşıya kalınabileceği de göz ardı edilmemelidir."

"Gerekli önlem alınmazsa Türkiye'ye kayan talep geçici olur"

Fatih Varlık, salgın döneminde Avrupa, Çin ve Hindistan'dan Türkiye'ye kayan siparişlerin karar sonrası artan maliyetler nedeniyle kaybedilebileceğini ifade ederek, makine-teçhizat sektöründe gerekli önlem alınmadığı takdirde Türkiye'ye kayan bu talep geçici olacağını dile getirdi.

Salgının etkisi azaldığında gelişmiş sanayiye sahip ülkelerdeki üreticilerin üretim kapasitesini artıracağını kaydeden Varlık, "Halihazırda Çin, Hindistan, Japonya ve Avrupa ülkelerinde çok ciddi oranda artış gösteren makine yatırımları bize bunu gösteriyor. Bu konuda rekabetçi olabilmek için Türkiye'de otomotivden havacılığa, beyaz eşyadan medikale tüm sektörlerin makine yatırımlarına ve üretim teknolojisini geliştirmeye devam etmesi gerekiyor. Üreticilerimizin desteğe en çok ihtiyacı olan dönemdeyiz. Dolayısıyla sektör üyelerimizin pandemi sonrasına hazırlanabilmesi için üretim amaçlı makine ve teçhizatlarda Gümrük Vergisi yatırım teşviki devam etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

Erdoğan: 'Yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah Kovid-19'la mücadelemizi çok daha güçlü şekilde sürdürecek, Türkiye'yi...
Erdoğan: "Yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah Kovid-19'la mücadelemizi çok daha güçlü şekilde sürdürecek, Türkiye'yi...
Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılında Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak
Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılında Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak
Turistlerden skandal hareket! Türk Lirası'yla burunlarını sildiler
Turistlerden skandal hareket! Türk Lirası'yla burunlarını sildiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Vladimir Putin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Elmas Diego Costa Emre Kocadağ Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TİAD'dan "Gümrük Vergisi teşvik kararı yeniden gözden geçirilsin" önerisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 14:41:26. #1.14#

title