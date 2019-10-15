Thyateira'da Roma Caddesi sütunları ayağa kaldırılıyor

15.10.2019 17:41

MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki Thyateira Antik Kenti'nde yürütülen Roma Caddesi'nin günümüze kazandırılması çalışmaları kapsamında 2'nci etaba geçildi. İlk etapta 5 ayaklı sütun ayağa kaldırıldı. İkinci etapta ise 7 ayaklı sütun ayağa kaldırılacak.

İncil'de, Batı Anadolu'da olduğu anlatılan 7 kiliseden birine de ev sahipliği yapan Thyateria Antik Kenti, Güney Kore başta olmak üzere bir çok ülkeden gelen ziyaretçiyi ağırlıyor. İnanç turizmi açısından Ege Bölgesi'nin önemli noktalarından biri olan Akhisar'daki Thyateria Antik Kenti'nde yer alan sütunlu Roma Caddesi tekrar ayağa kalkıyor. Akhisar Belediyesi tarafından yaptırılan çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Çalışmalar, Uluslararası Tarihi Anıtlar Onarım Kuralları olarak bilinen 'Venedik Tüzüğü'ne göre yapılıyor.

İlk etapta 5 ayaklı sütun ayağa kaldırıldı. İkinci etapta ise 7 ayaklı sütunun ayağa kaldırılması için çalışmalara başlandı.

Restoratör Taş Ustası Mehmet Limon, "Thyateira Roma Caddesi, geçen yıl kasım ayında başlayan projenin 1 yıllık süreci vardı. Etap olarak ayrılmıştı. Birinci etabı şimdilik tamamladık. İkinci etabın da malzemeleri geldi. İkinci etap 7 sütundan ve 5 kemerden oluşuyor. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Özgün malzeme mermer olduğu için, bunu temin noktasında biraz zorlanıyoruz. Anıtların onarılmasında, eski ve yeni yapıları birlikte kullanırken, aynı görünümü elde edemiyoruz. Venedik Tüzüğü'ne göre yapılması gerekli, herhangi bir ekleme, mimari kompozisyondan farkı anlaşılmalı ve gününün damgasını taşımalıdır. Hedefimiz en yakın zamanda, hava koşulları el verdiği sürece en kısa vadede tamamlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

- Manisa