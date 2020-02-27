THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, koronavirüs önlemleri kapsamında 250'den fazla uçağı...
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, koronavirüs önlemleri kapsamında 250'den fazla uçağı dezenfekte ettiklerini bildirdi.
27.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:28
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, koronavirüs önlemleri kapsamında 250'den fazla uçağı dezenfekte ettiklerini bildirdi.
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Kaynak: AA